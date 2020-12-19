Международный день помощи бедным: какой праздник 19 декабря

Каждый год 19 декабря во всех странах празднуют Международный день помощи бедным, принятый Организацией Объединенных Наций в 1995 году.

ООН интерпретирует бедность как состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения хорошего образа жизни.

Поэтому приняли несколько международных программ, главная цель которых — ликвидация бедности. Первые проекты действуют с 2000 года, тем не менее, число живущих за чертой бедности пока не уменьшается.

Мировая экономика развивается стремительными темпами. Много людей уже могут похвастаться высоким уровнем жизни, однако бедность до сей пор — одна из ключевых проблем человечества.

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Ведь бедность — это не только нехватка денег, но и отсутствие возможности хорошего образования, достойной работы, удобного жилья и немаловажного здравоохранения.

Во многих странах мира помощь бедным, помимо государственных и международных программ, осуществляют разные религиозные и благотворительные общественные общины, а также частные меценаты.

19 декабря в Украине отмечают День адвоката

День адвоката в Украине отмечают ежегодно 19 декабря. Праздник был установлен в 2002 году указом президента страны № 1121/2002.

Слово advocare латинское и переводится как приглашенный. Во времена Древнего Рима так называли родственников, которые сопровождали истца в суд. Они могли его поддерживать, а также при необходимости давать советы. Со временем так начали называть людей, которые помогали истцу вести судебный процесс, собирать документы и искать способы защиты.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем адвоката в Украине.