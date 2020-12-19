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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Мокрый снег и морозы: погода в Украине на 19 декабря (КАРТА)

В Украине на 19 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду, местами осадки.

В западных регионах страны ожидается облачная погода. Температура днем 2…5°, а ночью заморозки до -1°.

На Севере также буде облачно, но осадки прогнозируются только в Черниговской области. Столбики термометров покажут днем -1…3°, ночью -1…2°.

Читайте: До -6 и без осадков: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

В центральных областях облачно, а мокрый снег ожидается только в Полтавской области. Днем -1…2°, ночью -1…1°.

На Востоке пройдет мокрый снег. Температура днем -2…1°, ночью -3…0°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к облачной погоде. Столбики термометров покажут 1…5° днем и -1…4° ночью.

Погода на 19 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода на Новый год

Погода на Новый год будет достаточно теплой. Сейчас синоптики уверяют, что снег вряд ли будет. По данным Укргидрометцентра, похолодание придет после 20 декабря, однако затем в страну вернется потепления.

На Новый год морозы должны покинуть Украину.

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