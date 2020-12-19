Погода на 19 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине на 19 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду, местами осадки.

В западных регионах страны ожидается облачная погода. Температура днем 2…5°, а ночью заморозки до -1°.

На Севере также буде облачно, но осадки прогнозируются только в Черниговской области. Столбики термометров покажут днем -1…3°, ночью -1…2°.

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В центральных областях облачно, а мокрый снег ожидается только в Полтавской области. Днем -1…2°, ночью -1…1°.

На Востоке пройдет мокрый снег. Температура днем -2…1°, ночью -3…0°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к облачной погоде. Столбики термометров покажут 1…5° днем и -1…4° ночью.

Погода на Новый год

Погода на Новый год будет достаточно теплой. Сейчас синоптики уверяют, что снег вряд ли будет. По данным Укргидрометцентра, похолодание придет после 20 декабря, однако затем в страну вернется потепления.

На Новый год морозы должны покинуть Украину.