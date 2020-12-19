Zoom отменит 40-минутный лимит бесплатных встреч

Сервис видеоконференций Zoom на время новогодних праздников отменит 40-минутное ограничение на встречу. Акция продлится во время Хануки, Рождества и Нового года, то есть с 17 по 19 декабря, с 23 по 26 декабря, а также с 30 декабря по 2 января.

— Covid-19 изменил образ жизни, работы и празднования в 2020 году. И как и все остальное в этом году, сезон праздников выглядит иначе. В знак благодарности нашим пользователям в чрезвычайное время мы отменили 40-минутное ограничение на бесплатные учетные записи Zoom, — отметили в сервисе.

Пользователям не нужно ничего активировать, чтобы снять лимит. Он исчезнет автоматически.

Обычно в Zoom существует ограничение для бесплатных аккаунтов. Они не могут совершать видеозвонки, которые длятся дольше 40 минут. Такая функция доступна только для платных пользователей.

Головний тренд 2020 року – Zoom

Праздновать Новый год украинцы будут менее чем за месяц, однако если хотите организовать интересный праздник, то пора о нем позаботиться. Из-за пандемии многие озабочены мыслями о том, как отпраздновать Новый год на карантине. Факты ICTV все сделали за вас и собрали лучшие идеи празднования Нового года.

В любом случае в новогоднюю ночь найдутся счастливчики, которые будут болеть коронавирус. Поэтому единственным вариантом остается празднование в Zoom.

Источник: Zoom