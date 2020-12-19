День ангела Николая: поздравления в открытках и стихах

День ангела Николая традиционно празднуют 19 декабря.

Покровителем этого мужского имени является Святой Николай или Николай Чудотворец.

Лучшие поздравления с днем ангела Николая в открытках и стихах смотрите на Фактах ICTV.

***

Николай, тебе хочу напомнить —

Твой день ангела сегодня наступил,

Счастья пусть опять нахлынут волны,

Сбудется все то, о чем просил.

Пусть тебе все в жизни удается,

Я хочу везенья пожелать,

Пусть скорей удача улыбнется,

Чтобы не смел ты счастье потерять!

***

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

***

Желаю Коле в именины —

Ты будь всегда, везде мужчиной.

Своей ты силы не стесняйся,

А показать ее старайся,

Чтобы всегда тебе везло,

Чтоб счастье за тобою шло,

Хочу удачи пожелать,

И неприятностей не знать.

День святого Николая издавна считался одним из самых любимых детских праздников.

Подробнее о традициях и истории Дня святого Николая читайте в материале Фактов ICTV.