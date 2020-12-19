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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Поздравления с днем ангела Николая: красивые открытки и стихи

День ангела Николая традиционно празднуют 19 декабря.

Покровителем этого мужского имени является Святой Николай или Николай Чудотворец.

Лучшие поздравления с днем ангела Николая в открытках и стихах смотрите на Фактах ICTV.

День ангела Николая: поздравления в открытках и стихах

День ангела Николая: поздравления в открытках и стихах

День ангела Николая: поздравления в открытках и стихах

День ангела Николая: поздравления в открытках и стихах

День ангела Николая: поздравления в открытках и стихах

***

Николай, тебе хочу напомнить —
Твой день ангела сегодня наступил,
Счастья пусть опять нахлынут волны,
Сбудется все то, о чем просил.
Пусть тебе все в жизни удается,
Я хочу везенья пожелать,
Пусть скорей удача улыбнется,
Чтобы не смел ты счастье потерять!

***

Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.

***

Желаю Коле в именины —
Ты будь всегда, везде мужчиной.
Своей ты силы не стесняйся,
А показать ее старайся,
Чтобы всегда тебе везло,
Чтоб счастье за тобою шло,
Хочу удачи пожелать,
И неприятностей не знать.

День святого Николая издавна считался одним из самых любимых детских праздников.

Подробнее о традициях и истории Дня святого Николая читайте в материале Фактов ICTV.

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