День Святого Николая традиционно празднуют 19 декабря. В этот день принято дарить подарки детям, также такая тенденция набирает популярность и среди взрослых.
День Святого Николая — это сказочный период, который приближает нас к новогодним праздникам. Поделитесь теплой атмосферой с друзьями и родными, отправив им поздравительную открытку.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Святого Николая в картинках, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей.
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Лучшие поздравления с Днем Святого Николая в картинках
Календарь церковных праздников на декабрь 2020
Первый месяц зимы имеет много важных дат. Кроме Николая Чудотворца (19 декабря), в декабре празднуют преподобной Софии, святого Спиридона Тримифунтского, католическое Рождество и тому подобное.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.