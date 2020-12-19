День Святого Николая традиционно празднуют 19 декабря. В этот день принято дарить подарки детям, также такая тенденция набирает популярность и среди взрослых.

День Святого Николая — это сказочный период, который приближает нас к новогодним праздникам. Поделитесь теплой атмосферой с друзьями и родными, отправив им поздравительную открытку.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Святого Николая в картинках, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей.

Читайте: Выходные в январе 2021: в какие дни украинцы будут отдыхать

Лучшие поздравления с Днем Святого Николая в картинках

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет много важных дат. Кроме Николая Чудотворца (19 декабря), в декабре празднуют преподобной Софии, святого Спиридона Тримифунтского, католическое Рождество и тому подобное.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.