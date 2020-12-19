День Святого Николая приходится на 19 декабря. Это магический день, в который принято дарить подарки детям — прятать под подушку или в ботинки.

День Святого Николая — светлый и добрый праздник, во время которого хочется делиться с близкими людьми теплом и положительными эмоциями. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Святого Николая в прозе, чтобы вы порадовали своих родных и друзей.

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Лучшие поздравления с Днем Святого Николая в прозе

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С Днем Святого Николая! Пусть исполняются самые заветные детские мечты, пусть принесут в каждую семью искреннюю радость и любовь!

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С Днем Святого Николая! Пусть он принесет в ваш дом праздничное настроение, сумку подарков и мешочек поцелуев! Пусть детишки получат вкусности, а не розгу! Здоровья вам и счастливой судьбы!

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В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброго пути к успеху, осуществления заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, крепкого здоровья и домашнего уюта.

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю искренней радости и приятных сюрпризов, волшебных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и потрясающих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

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Поздравляю с Днем Святого Николая! Желаю добрым утром найти сладкую конфету, счастливым днем ​​сделать этот праздник, а вечером собрать всю семью за столом. Желаю, чтобы чаще случались в твоей жизни чудеса и осуществлялись золотые мечты.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Последний месяц 2020 года имеет немало важных дат. Например, 21 декабря празднуют преподобного Кирилла Челмогорского, 25 декабря у католиков Рождество Христово, а 29 декабря преподобной Софии.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не забыть поздравить родных и знакомых.