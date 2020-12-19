В магазине Epic Games Store до 18.00 20 декабря можно получить бесплатную игру The Long Dark.
17 декабря в Epic Games стартовала двухнедельная новогодняя акция. Ежедневно на платформе можно бесплатно получить любую игру. Ее участниками уже стали Cities: Skylines и Oddworld: New ‘n’ Tasty.
Игра The Long Dark вышла в 2014 году на ПК, Xbox One и PlayStation 4, а позже ее перевыпустили для Nintendo Switch.
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The Long Dark — видеоигра в жанре выживания. Она предлагает игрокам научиться принимать самостоятельные решения и заботиться о себе, путешествуя по ледяной пустыне, которая пережила геомагнитную катастрофу.
Получить бесплатно игру можно, перейдя по ссылке.
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Фото: Epic Games Store