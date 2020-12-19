PlayStation 5: какие видеоигры выбрать для новой консоли

В скором времени в Украину должны поставить следующую партию консолей нового поколения PlayStation 5.

Многие игроки уже успели ознакомиться с новинкой от Sony.

На PlayStation 5 на старте есть большое количество видеоигр, которые стоят внимания игроков. Наверное, это одна из немногих платформ, где тяжело выбрать проект, в который стоит поиграть первым.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с небольшими обзорами на три видеоигры, в которые стоит сыграть на PlayStation 5 в первую очередь.

Astro’s Playroom

Хотя Astro’s Playroom и является бесплатной видеоигрой, предустановленной на всех PlayStation 5, ее можно легко пропустить, сославшись на то, что это просто техническая демонстрация всех функций контроллера DualSense.

Хотя проект – это нечто большее, нежели просто тех-демо. Его можно пройти всего за пару часов, но именно он должен стать отправной точкой для любого игрока на новой консоли Sony.

Во время путешествия внутри PlayStation 5 смелый робот Астро пройдется по каждому поколению семейства PlayStation.

Для новичков это прекрасная демонстрация пути, который прошли игровые технологии и индустрия больше чем за 25 лет, а для фанатов – “любовное письмо” в начале нового поколения.

В видеоигре можно встретить огромное количество роботов, которые воспроизводят сцены из популярных видеоигр PlayStation. Здесь вам Кратос и Атрей из God of War, Охотник из Bloodborne, Эллой из Horizon Zero Dawn и многие другие.

Конечно же, функции контроллера здесь используются на максимум, чтобы даже самые большие скептики «оттаяли» во время прохождения.

Astro’s Playroom разделен на четыре локации, каждая из которых отличается своей темой и механикой игры. В каждой из них будет специальный сегмент, который сосредоточится на разных функциях DualSense. Все они отлично сделаны и не дадут игрокам заскучать.

Даже визуально игра не отстает от больших ААА-проектов и дает возможность взглянуть на краски и детали, которые возможны на PlayStation 5.

Геймплейно Astro’s Playroom напоминает классические платформеры, в которых нужно не только преодолевать препятствия, но и искать различные спрятанные предметы, которые помогут еще больше погрузиться в историю PlayStation.

В общем, в такое “техническое демо” должен сыграть каждый, кто приобретет PlayStation 5. А если вы еще и фанат консолей от Sony, то вам обеспечено море эмоций.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Лучшим приобретением для фанатов PlayStation однозначно станет видеоигра Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, которая является этаким продолжением Marvel’s Spider-Man 2018 года.

Здесь игроков ожидает история становления второго Человека-паука, которого представили еще в первой части – Майлза Моралеса.

Чтобы не сильно раскрывать подробности сюжета, скажу лишь, что это будет эмоциональная история, которая ничем не уступает первой части. Майлзу придется на собственной шкуре испытать, что такое быть Человеком-пауком, а не «дополнением» к первому супергерою.

Спустя год после событий первой части Питер Паркер и Мэри Джейн отлучились по работе, и теперь новому Человеку-пауку одному предстоит охранять Гарлем, в котором началась настоящая война между преступной организацией Подполье и корпорацией Роксон.

Сам район в канун Рождества получился воистину завораживающим, особенно если играть с включенной трассировкой лучей. Но не только графические изменения добавляют уникальности стартовой видеоигре для PlayStation 5.

Что приятно, с последним патчем добавили третий режим производительности, который позволяет снизить разрешение видеоигры, но включает трассировку лучей и поднимает частоту кадров до 60. Он прекрасно подойдет тем, кто до сих пор предпочитает играть на экранах с разрешением до 1080р.

Боевая система очень знакома по первой части игры, но настолько уникальна для Майлза, что даже тех, кто вдоль и поперек изучил все трюки Питера Паркера, ожидает грандиозное испытание.

У нового “паучка” намного меньше гаджетов, но вместо них есть Веном и камуфляж. Первый позволяет использовать биоэлектричество, чтобы поражать группы врагов и быстро изменять ситуацию в свою пользу.

А камуфляж будет полезным для попыток бесшумно зачистить локацию и для исчезновения в бою для небольшой передышки.

Действительно чувствуется, что Майлз — новый и неопытный Человек-паук. Не только благодаря новым анимациям, которые передают его неуверенность в каждом ударе, но и изменению того, на чем сосредоточен бой.

Если Питер мог без проблем расправиться с маленькой армией Вилсона Фиска с помощью огромного набора гаджетов, то Майлзу даже с его биоэлектричеством тяжело противостоять Подполью и Роксону.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales получилась намного короче первой части. Выполнить все основные и дополнительные задания можно за 15-17 часов, в зависимости от сложности и вашего стиля игры.

Однако разработчики позаботились о том, чтобы у игроков были причины вернуться в Гарлем хотя бы еще раз. На старте в видеоигре есть режим Новая игра+, который не только сохраняет все улучшения главного героя, но и открывает несколько новых.

Demon’s Souls

Для более хардкорных игроков можно порекомендовать ремейк видеоигры Demon’s Souls — первого представителя поджанра, который сейчас известен как Souls-like.

Такие видеоигры известны своей невероятной сложностью — не прощается ни одна ошибка. И снизить ее нельзя будет, даже если вы не привыкли к испытаниям в играх.

Геймплей в Demon’s Souls оставили практически без изменений. Он такой же, каким был и 11 лет назад, лишь с обновленными анимациями и эффектами. Мне удалось заметить лишь одно значительное новшество – лимит количества лечащих вещей. Благодаря этому можно не думать о том, как найти сотни лучших трав, а подстраивать свою тактику под испытание.

Главное изменение в видеоигре – это графика. BluePoint Games не только «подтянули» ее до уровня PlayStation 5, но и добавили множество новых деталей, изменили модели персонажей и т. д.

Причем мелочей в ремейке Demon’s Souls просто невероятное количество. От того, как рассекаются капли дождя во время сражения с Королем Шторма, до визуализации жара от Огненного соглядатая.

Видеоигра — идеальный показатель того, на что способна PlayStation 5. Особенно радует наличие двух режимов производительности. Один позволяет сыграть в динамическом 4К и 60 кадрах в секунду, а второй – в полном 4К и 30 кадрах в секунду.

Конечно, не все изменения пошли видеоигре на пользу. Некоторые модели врагов действительно изменились в худшую сторону и превратились из чего-то пугающего в отвратительное или даже смешное. Но подобных “косяков” в Demon’s Souls достаточно мало, и они не сильно портят общее впечатление от видеоигры.

Нельзя не отметить и использование технологии тактильной отдачи в DualSense. Какой бы стиль игры вы не использовали, вы всегда сможете почувствовать плотное взаимодействие с миром. Каждый удар по щиту будет отражаться легкими вибрациями с той стороны, с которой его наносят.

Удары вашего персонажа также будут отдаваться в контроллере. А произнесение заклинаний позволит ощутить, как магия проходит сквозь ваши руки до самых кончиков пальцев. И даже при продолжительной игре руки не устают от этого.

Единственный большой минус в Demon’s Souls – это все-таки первая видеоигра в поджанре Souls-like, потому и некоторые ее механики ощущаются устаревшими, даже если сравнить их с Dark Souls, которая вышла в 2011 году.

Тем не менее, этот проект будет прекрасным стартом для желающих испытать свои силы и полюбоваться тем, как может измениться видеоигра за два поколения консолей.