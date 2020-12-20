День энергетика 2020 в Украине: поздравления в стихах и открытках

22 декабря — День энергетика. В этот профессиональный праздник поздравления принимают все, кто причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем.
В Украине День энергетика отмечается еще с 1966 года.
Интересно, что свой профессиональный праздничный день энергетики отмечают зимой во время коротких световых дней в годовом цикле. Это дополнительно подчеркивает важность продуманной и надежной работы этой ключевой для всей экономики отрасли народного хозяйства.
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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем энергетика.
Поздравления с Днем энергетика в стихах
***
С Днем энергетика тебя!
Желаю светлых дней,
Чтоб освещали жизнь твою
Сто лампочек-идей.
Пускай не гаснут никогда
В твоих глазах огни,
Пусть током электрическим
Бьет только от любви.
Без напряженья пусть идут
Рабочие дела.
И чтоб энергия в тебе
Бурлила и текла.
***
Чтобы был в розетке ток,
В кофеварке — кипяток,
В холодильнике — мороз,
И работал пылесос,
Нам поможет энергетик,
Самый лучший спец на свете,
Пожелаем ему в жизни
Бодрых дней и оптимизма!
***
Энергетики – воины света,
Электричества маги, добра,
Больше тока, ведь песня не спета, —
И гулянье пускай до утра!
Восторгаемся вашей работой
И желаем счастливых вам дней,
Буйства глаз, половодья желаний,
Озорства миллиона огней!
***
С Днем энергетика тебя,
Поздравление принимай!
До краев нальем бокалы,
За тебя пьем – так и знай!
Пусть сбываются мечты,
Радость в сердце и любовь
Пусть наполнят душу светом,
Счастьем будоражат кровь.
***
В день энергетика желаю,
Чтоб энергии твоей,
С лихвою у тебя хватало,
На труд, семью и на друзей.
Пускай стужа не проникнет,
К тебе ни в душу, ни в жилье,
Ведь лучше всех тебе известно,
Где включается тепло.
***
Поздравления с днем энергетика в открытках
Когда будут выходные на Новый Год и Рождество
Выходные на Новый год и Рождество 2021 года будут насчитывать семь дней.
Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря) — украинцы будут отдыхать три дня подряд.
Новый год — 31 декабря, но выходной будет и 1 января.