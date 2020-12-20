День энергетика 2020 в Украине: поздравления в стихах и открытках

22 декабря — День энергетика. В этот профессиональный праздник поздравления принимают все, кто причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем.

В Украине День энергетика отмечается еще с 1966 года.

Интересно, что свой профессиональный праздничный день энергетики отмечают зимой во время коротких световых дней в годовом цикле. Это дополнительно подчеркивает важность продуманной и надежной работы этой ключевой для всей экономики отрасли народного хозяйства.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем энергетика.

Поздравления с Днем энергетика в стихах

***

С Днем энергетика тебя!

Желаю светлых дней,

Чтоб освещали жизнь твою

Сто лампочек-идей.

Пускай не гаснут никогда

В твоих глазах огни,

Пусть током электрическим

Бьет только от любви.

Без напряженья пусть идут

Рабочие дела.

И чтоб энергия в тебе

Бурлила и текла.



***

Чтобы был в розетке ток,

В кофеварке — кипяток,

В холодильнике — мороз,

И работал пылесос,

Нам поможет энергетик,

Самый лучший спец на свете,

Пожелаем ему в жизни

Бодрых дней и оптимизма!



***

Энергетики – воины света,

Электричества маги, добра,

Больше тока, ведь песня не спета, —

И гулянье пускай до утра!

Восторгаемся вашей работой

И желаем счастливых вам дней,

Буйства глаз, половодья желаний,

Озорства миллиона огней!

***

С Днем энергетика тебя,

Поздравление принимай!

До краев нальем бокалы,

За тебя пьем – так и знай!

Пусть сбываются мечты,

Радость в сердце и любовь

Пусть наполнят душу светом,

Счастьем будоражат кровь.

***

В день энергетика желаю,

Чтоб энергии твоей,

С лихвою у тебя хватало,

На труд, семью и на друзей.

Пускай стужа не проникнет,

К тебе ни в душу, ни в жилье,

Ведь лучше всех тебе известно,

Где включается тепло.

***

Поздравления с днем энергетика в открытках

Когда будут выходные на Новый Год и Рождество

Выходные на Новый год и Рождество 2021 года будут насчитывать семь дней.

Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря) — украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Новый год — 31 декабря, но выходной будет и 1 января.