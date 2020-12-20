20 декабря в мире отмечают Международный день солидарности людей. Он был установлен в 2005 году Генассамблеей ООН.

Организация в документе определила солидарность одной из основных и общечеловеческих ценностей, которая должна лежать в основе отношений между людьми в XXI веке.

Также 20 декабря верующие чтят память епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Он входит в четверку больших латинских учителей церкви.

Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Именины 20 декабря празднуют Антон, Григорий, Иван, Павел.

Народные приметы на 20 декабря:

Если идет мокрый снег, то лето будет дождливым.

Если снег легкий и сухой, то летом будет засуха.

Если солнце окружено туманом, то будет сильная метель.

Что нельзя делать 20 декабря:

Женщинам в этот день запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

Нельзя ругаться, веселиться, поскольку длится Рождественский пост.

Хотя первый месяц подходит к концу, все же в календаре праздников на декабрь 2020 есть несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Просмотреть список можно в нашем материале.