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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Международный день солидарности людей: какой праздник 20 декабря

20 декабря в мире отмечают Международный день солидарности людей. Он был установлен в 2005 году Генассамблеей ООН.

Организация в документе определила солидарность одной из основных и общечеловеческих ценностей, которая должна лежать в основе отношений между людьми в XXI веке.

Также 20 декабря верующие чтят память епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Он входит в четверку больших латинских учителей церкви.

Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Именины 20 декабря празднуют Антон, Григорий, Иван, Павел.

Народные приметы на 20 декабря:

  • Если идет мокрый снег, то лето будет дождливым.
  • Если снег легкий и сухой, то летом будет засуха.
  • Если солнце окружено туманом, то будет сильная метель.

Что нельзя делать 20 декабря:

  • Женщинам в этот день запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.
  • Нельзя ругаться, веселиться, поскольку длится Рождественский пост.

Хотя первый месяц подходит к концу, все же в календаре праздников на декабрь 2020 есть несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Просмотреть список можно в нашем материале.

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