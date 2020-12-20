20 декабря в мире отмечают Международный день солидарности людей. Он был установлен в 2005 году Генассамблеей ООН.
Организация в документе определила солидарность одной из основных и общечеловеческих ценностей, которая должна лежать в основе отношений между людьми в XXI веке.
Также 20 декабря верующие чтят память епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Он входит в четверку больших латинских учителей церкви.
Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020
Именины 20 декабря празднуют Антон, Григорий, Иван, Павел.
Народные приметы на 20 декабря:
- Если идет мокрый снег, то лето будет дождливым.
- Если снег легкий и сухой, то летом будет засуха.
- Если солнце окружено туманом, то будет сильная метель.
Что нельзя делать 20 декабря:
- Женщинам в этот день запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.
- Нельзя ругаться, веселиться, поскольку длится Рождественский пост.
Хотя первый месяц подходит к концу, все же в календаре праздников на декабрь 2020 есть несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Просмотреть список можно в нашем материале.