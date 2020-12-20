Погода на 20 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 20 декабря будет пасмурной, с осадками в некоторых регионах и морозами.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +2-5° днем ​​и до +2° ночью.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +1° до +5° днем, а ночью — до +2°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до -2° днем, а минимальная температура ночью опустится до -5°. Снег ожидается в Харькове, Донецке, Луганске, Днепре.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют до +2° днем, а ночью температура опустится до до -1°. Снег прогнозируют в Чернигове, Сумах и Полтаве.

В Киеве 20 декабря будет облачно, днем ​​ожидается до +2°, ночью также +2°.

Какой будет погода в декабре

Погода в декабре в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла).

Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм.