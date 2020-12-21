Где встретить Новый год 2021 в Украине: лучшие идеи

Карантинный 2020 год, который запомнится нам благодаря пандемии Covid-19, подходит к концу. Скоро в свои права вступит новый 2021 год. По восточному календарю он пройдет под знаком белого металлического быка. Это волевое, решительное, благородное и мудрое животное.

Астрологи прогнозируют, что 2021 год, как и его символ, будет спокойным и пройдет в трудах. Он благоприятствует добрым, дружелюбным и трудолюбивым людям. Все, что вы вложите в работе, вернется сторицей.

Где встретить Новый год 2021 в Украине – смотрите в материале Фактов ICTV. Мы выбрали пять лучших идей в условиях карантина.

Уютный родной дом

Новогодние и рождественские праздники – это та самая пора, когда можно побыть дома с родными. В условиях карантина – это наиболее безопасный и логичный выбор. Праздник можно сделать веселым и интересным – все в ваших руках.

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Несколько идей, что можно сделать дома на Новый год:

пообщаться с друзьями по видеосвязи в Zoom или Skype, выпить игристого вина и послушать любимую музыку;

петь любимые песни в караоке;

устроить костюмированную вечеринку с вашими близкими – такая идея придется по душе и детям, и взрослым;

испечь имбирное печенье, пряничные домики, а затем вместе с семьей их украсить.

Прогулка на улице

Романтика зимы и Нового года особенно ощущается во время прогулки на улице. Оденьтесь тепло и отправляйтесь гулять в новогоднюю ночь улицами родного города. С вами обязательно случится что-то необычное и волшебное. Эта непередаваемая атмосфера, когда вдали виднеется салют, навстречу идут радостные прохожие, а в воздухе витает атмосфера праздника, еще надолго зарядит вас позитивом и энергией.

Софиевская площадь в Киеве

Киевляне и гости столицы могут прийти в Новогоднюю ночь на Софиевскую площадь. Здесь каждый Новый год зажигается главная елка страны и проводится рождественская ярмарка вместе с веселыми конкурсами и массовыми гуляниями.

Встречать Новый год около главной елки страны в окружении сотен людей – это незабываемые впечатления. Вы почувствуете праздничную атмосферу и магию Нового года. Однако в условиях карантина не забывайте про средства индивидуальной защиты от вируса и социальную дистанцию.

Буковель, Яремче, Славское

Курорты Карпат – еще одно излюбленное туристами место, где можно встретить Новый год 2021. Заснеженные вершины, вековые смерички, гуцульский колорит привлекают тысячи туристов, которые едут не только, чтобы покататься на лыжах или сноуборде. Сюда едут за зимней сказкой.

В карпатских гостиничных комплексах традиционно готовят насыщенную и интересную программу. Здесь вы найдете праздничные угощения, конкурсы с песнями и танцами, квесты с подарками, мастер-классы, выступления украинских звезд и еще много интересного.

Львов

Львов – идеальное место для тех, кто любит бродить узкими историческими улочками города, любоваться средневековым замками и баловать себя кофе. Львов на Новый год особенно прекрасен. Центр утопает в миллионах огней и яркой иллюминации, в ароматах выпечки и глинтвейна. На Площади Ринок традиционно проводят рождественскую ярмарку с развлечениями, конкурсами и вкусностями. Здесь царит самобытная атмосфера Галицкого края, которая покоряет с первого знакомства.

В Новый год и Рождество 2021 украинцы будут отдыхать семь дней. Когда будут выходные и на какие дни недели они выпадают – смотрите в материале Фактов ICTV.