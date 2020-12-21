День ангела Анны празднуют несколько раз в году, в том числе 22 декабря. На 22 декабря приходится большой церковный праздник — День святой Анны. Согласно истории праздника, в этот день состоялось непорочное зачатие Девы Марии — матери Сына Божьего Иисуса Христа.

Значение имени Анна и характер

Имя Анна имеет древнееврейское происхождение и означает “благодать”, “милость божья”. Женщины с таким именем обычно отличаются особой добротой, милосердием, силой воли.

Анна умеет радоваться мелочам, очень любит своих родных и совершенно не умеет ругаться. Среди возможных негативных черт характера — неспособность отказать, склонность не завершать дела до конца и цинизм.

Традиции в День ангела Анны

День святой Анны считается очень ценным для женщин, особенно для беременных и матерей. Издавна они собирались в этот день вместе и начинали подготовку к Новому году и Рождеству. В этот день прекрасной половине человечества было запрещено выполнять тяжелую работу, в частности прясть.

День ангела Анны — молитва

В этот день женщинам следует обратиться к Святой Анне и попросить у нее помощи.

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С сердцем, полным искреннего уважения, припадая пред Тобою, блаженная святая Анна! Ты — это Привилегированное и особенно любимое создание, которое своими чрезвычайными добродетелями и святостью заслужило себе у Бога на высшую милость: дать жизнь казны всех ласк, той блаженной между женщинами, Матери воплощенного Слова,

Пресвятой Деве Марии. Прошу Тебя, всемилостивейшая Святая, соизволь принять меня в число Твоих праведных слуг.

СМС-поздравления с Днем ангела Анны

***

С Днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

Будь хороша всегда, румяна,

На сердце счастье пусть царит!

Пускай с небес Святая Анна

Тебя от слез и бед хранит!

***

Тебя, Анюта, поздравляю,

И в именины я желаю,

Чтоб удавались все дела,

Добиться своего могла,

Любви большой, безумно чистой,

Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,

Чтоб самой ты была красивой,

На все дела хватало силы!

***

Желаем в этот день для Анны

Счастливой и любимой быть,

Здоровья, счастья и удачи,

Сто лет без горестей прожить.

Поздравления в картинках с Днем ангела Анны

Церковный календарь на декабрь 2020

Последний месяц года имеет немало важных праздников. В декабре католики празднуют Рождество Христово (25 декабря), 24 декабря — преподобного Даниила Столпника, а 29 декабря преподобной Софии.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 на Фактах ICTV.