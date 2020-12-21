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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Виктории — лучшие поздравления с именинами в СМС и открытках

21 декабря — День ангела Виктории. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.

Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.

В именины Виктории 21 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС

***

Золотятся солнца блики:
Именины ведь у Вики!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешною желаем!

***

Прими, Викуля, поздравления!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть согревает душу вдохновение,
Достаток будет пусть не мал.

***

От всей души желаю, Вика,
Тебе улыбок, позитива.
Всегда жить с радостью и шиком,
Свободно, круто и счастливо!

Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календарь церковных праздников до конца года

21 декабря именины также празднуют Анна, Анфиса.

Среди мужчин в этот день стоит поздравить Кириллов.

Более подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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