21 декабря — День ангела Виктории. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.

Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.

В именины Виктории 21 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС

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Золотятся солнца блики:

Именины ведь у Вики!

Поздравляем! Поздравляем!

Быть успешною желаем!

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Прими, Викуля, поздравления!

Ты красоты и шарма идеал.

Пусть согревает душу вдохновение,

Достаток будет пусть не мал.

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От всей души желаю, Вика,

Тебе улыбок, позитива.

Всегда жить с радостью и шиком,

Свободно, круто и счастливо!

Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках

Календарь церковных праздников до конца года

21 декабря именины также празднуют Анна, Анфиса.

Среди мужчин в этот день стоит поздравить Кириллов.

Более подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.