21 декабря — День ангела Виктории. Это имя имеет латинские корни и означает победительница.
Имя очень распространено на территории Украины. Его обладательницы — веселые и жизнерадостные личности, которые умеют ценить каждый момент жизни. Виктории с детства очень сообразительные девочки, всегда добиваются поставленных целей.
В именины Виктории 21 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.
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Поздравления с Днем ангела Виктории в СМС
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Золотятся солнца блики:
Именины ведь у Вики!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешною желаем!
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Прими, Викуля, поздравления!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть согревает душу вдохновение,
Достаток будет пусть не мал.
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От всей души желаю, Вика,
Тебе улыбок, позитива.
Всегда жить с радостью и шиком,
Свободно, круто и счастливо!
Поздравления с Днем ангела Виктории в открытках
Календарь церковных праздников до конца года
21 декабря именины также празднуют Анна, Анфиса.
Среди мужчин в этот день стоит поздравить Кириллов.
Более подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.