День ангела Виктории: поздравления и значение имени

День ангела Виктории отмечают 23 декабря. В целом же свои именины Виктории отмечают несколько раз в году.
Имя Виктория происходит из латинского языка и означает — победа, победительница.
Ко Дню ангела Виктории Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки.
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Поздравления в СМС и стихах
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Для Вики в праздник пожелаю
Два океана доброты,
Любви без берега и края
И исполнения мечты.
Чудесных, радостных моментов,
Отважных, преданных друзей
И самых теплых комплиментов,
И бесконечно ярких дней!
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Желаю Вике в именины
Различных жизненных побед,
Чтоб умной ты была и сильной,
Чтоб говорить умела “Нет”,
Чтобы почаще улыбалась,
Пусть в жизни истинно везет,
Чтоб ты достойной оставалась,
Пускай тебя удача ждет!
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Вика, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
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Виктория, в праздничный день
Любви я тебе пожелаю,
И счастье придёт, только верь,
И радость закружит большая!
И рыбка в златой чешуе
Мечты твои ловко исполнит,
Прибавится денег вдвойне,
И дни все удача заполнит!
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Виктория, значит, победа,
И это твой лозунг по жизни,
Успех за тобой бежит следом,
И сердце полно оптимизма!
Всегда оставайся такою –
Весёлой, красивой, изящной
И женственной, и озорною,
И взглядом с ума всех сводящей!
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Дорогая Вика, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе яркого, настоящего и радужного будущего. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, музыкой, поэзией и романтикой. С именинами!
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С Днем ангела, Виктория! Пускай все, что есть хорошего в этом мире, придет к тебе и удвоится, а все плохое пусть уйдет навсегда. Пусть стиль, красота и гармония будут твоими вечными спутниками, наряду со счастьем и любовью.
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Поздравления в картинках
В календаре праздников на декабрь 2020 немало важных дат.
Самая важная из них – 25 декабря – Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.