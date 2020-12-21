День ангела Виктории: поздравления и значение имени

День ангела Виктории отмечают 23 декабря. В целом же свои именины Виктории отмечают несколько раз в году.

Имя Виктория происходит из латинского языка и означает — победа, победительница.

Ко Дню ангела Виктории Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления и открытки.

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Поздравления в СМС и стихах

***

Для Вики в праздник пожелаю

Два океана доброты,

Любви без берега и края

И исполнения мечты.

Чудесных, радостных моментов,

Отважных, преданных друзей

И самых теплых комплиментов,

И бесконечно ярких дней!



***

Желаю Вике в именины

Различных жизненных побед,

Чтоб умной ты была и сильной,

Чтоб говорить умела “Нет”,

Чтобы почаще улыбалась,

Пусть в жизни истинно везет,

Чтоб ты достойной оставалась,

Пускай тебя удача ждет!



***

Вика, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

***



Виктория, в праздничный день

Любви я тебе пожелаю,

И счастье придёт, только верь,

И радость закружит большая!

И рыбка в златой чешуе

Мечты твои ловко исполнит,

Прибавится денег вдвойне,

И дни все удача заполнит!

***

Виктория, значит, победа,

И это твой лозунг по жизни,

Успех за тобой бежит следом,

И сердце полно оптимизма!

Всегда оставайся такою –

Весёлой, красивой, изящной

И женственной, и озорною,

И взглядом с ума всех сводящей!

***

Дорогая Вика, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе яркого, настоящего и радужного будущего. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, музыкой, поэзией и романтикой. С именинами!

***

С Днем ангела, Виктория! Пускай все, что есть хорошего в этом мире, придет к тебе и удвоится, а все плохое пусть уйдет навсегда. Пусть стиль, красота и гармония будут твоими вечными спутниками, наряду со счастьем и любовью.

***

Поздравления в картинках

В календаре праздников на декабрь 2020 немало важных дат.

Самая важная из них – 25 декабря – Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.