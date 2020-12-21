21 декабря — 355 день года. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на сайте Факты ICTV.

21 декабря — какой сегодня праздник

На эту дату выпадает День зимнего солнцестояния. 21 декабря — самый короткий день и самая долгая ночь в году.

По православному календарю, в понедельник чтят память Анфисы Римской, которая пострадала от гонений христиан в V веке.

Именины 21 декабря

День ангела в этот день празднуют Анфиса, Кирилл, Мартирий.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Приметы на 21 декабря

деревья в инее — к богатому урожаю фруктов;

гром — к сильным ветрам;

снегопад — к урожайному году.

Что нельзя делать 21 декабря

в самый короткий день в году не стоит отправляться в дальнюю дорогу, лучше провести его с близкими;

не стоит планировать будущее и принимать поспешные решения, лучше заняться подведением итогов.

Календарь церковных праздников до конца года

До конца 2020 года осталось совсем мало дней, однако среди них будут большие церковные праздники.

Например, католическое Рождество.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.