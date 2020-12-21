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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020

Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиака

21 декабря, в 12.03 по киевскому времени начнется зимнее солнцестояние – Солнце переходит в знак Козерога. По славянским поверьям, это время борьбы Тьмы и Света, но в итоге, Свет побеждает, и  мир  обновляется. Во всех культурах день зимнего солнцестояния считался наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов. Энергетика обновления и перехода от Тьмы к Свету способствует тому, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое в свою жизнь.

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Также в этот день Меркурий переходит в знак Козерога. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее и открывают новый 20-летний цикл. Этот аспект говорит о больших переменах и достижениях, а также о постепенной стабилизации жизни. Будет создаваться что-то серьезное и долгосрочное, энергии дня способствуют эффективному планированию и обретению хорошего положения в обществе. Деловые связи, которые установились в течение недели, будут очень ценными в будущем. 

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаВозмож­но, вы будете высказывать на публике свои идеи или получите возможность поделиться своими знаниями и навыками. Обстоятельства наверняка будут способствовать вашему общению с начальством, клиентами и с кем-то из старших родственников. Их влияние на вас очень велико в этот период. Возможно, вы получите важные новости или информацию относительно карьеры и других ваших целей. Благоприятное время для работы с документами или составления отчетов, подходящие дни для общения с начальством или похода в об­щественные организации.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаДля вас эта неделя ознаменуется переменами в карьере. Обстоятельства могут сложиться так, что вы будете проходить испытания на прочность, делать выбор, подвергаться соблазнам в самых различных их проявлениях. Появляется склонность тратить большие суммы денег на совершенно бесполезные вещи. Главные вопросы недели могут касаться вашей индивидуальности, определения своей роли в обществе, желания не быть как все. Скорее всего, вам придется объяснять смысл своих действий или же вы подвергнетесь критике из-за непопулярной точ­ки зрения. 

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаВас беспокоят дела, которые касаются совместных финансов, алиментов, страхования, налогов, завещаний. Отношения с окружающими могут проходить испытания на прочность. Вы в этот период становитесь более проницательными, критичными, нетерпимыми, вам труднее скрывать свои мысли. Вы попадете в условия, которые вынуждают открыто высказывать то, что обычно скрывается. Отношения становятся напряженными, связи могут рушиться. В этот период может вскрыться какая-то информация, например, вы случайно узнаете секрет  или сами проговоритесь. 

Гороскоп для Раков

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаПрактически невозможно скрыть какую либо информацию или действия. Не стоит выяснять взаимоотношения, тем более не торопитесь поставить все точки над i. Ваши идеи и методы могут стать предметом пристального внимания окружающих, но у вас есть все возможности отстоять свою точку зрения и произвести положительное впечатление на партнеров. Вполне возможно, что вас втянут в скрытые отношения или доверят какую-нибудь тайну. Все, что происходит в этот период, окажет сильное влияние на ваши личные и деловые взаимоотношения на долгое время. 

Гороскоп для Львов

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаВопросы, связанные с работой и карьерой, станут особенно актуальными. Возможно, придется обращаться в официальные инстанции, получать разрешения и необходимые документы. Для вас эта неделя окажется началом больших перемен и трансформаций в личных и деловых взаимоотношениях. Возможно, придется принимать серьезное решение касаемо дальнейшего развития этих взаимоотношений. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. В отношениях c друзьями и единомышленниками также ожидаются перемены. 

Гороскоп для Дев

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаВ этот период на первый план выходят романти­ка, юмор и воображение. Интересы детей будут стоять на первом месте. Происходит систематизация и прояснение многих вопросов. Может произойти перестановка жизненных приоритетов и ценностей. Обстоятельства могут побудить вас к творчеству, определиться со своими жизненными целями. Успешными будут попытки реализации проектов, которые долго не могли получить свое развитие. Возможно, появится новое хобби или увлечение и вы войдете в новую группу. Может появиться новая романтическая связь. 

Гороскоп для Весов

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаВопросы имущества, интересы cемьи и детей будут стоять на первом месте. Все это как-то необходимо совмещать с работой и социальной жизнью. Возможны перемены и обновления в романтических взаимоотношениях и творческой сфере. В жизни детей происходят важные перемены. Могут проясниться вопросы предназначения в жизни, цели. Выполненная работа приносит плоды, признание, вы можете успешно завершить какой-либо проект. Вероятны повышение статуса, вхождение в гармоничное общество, новые возможности.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаВаша социальная среда становится гармоничной, общественная жизнь приносит удовлетворение. Супруги, партнеры, коллеги признают ваши таланты и заслуги. Возможно изменение круга общения, появление новых партнеров. Какие-то дела касаемо ваших финансов и имущества могут приблизиться к успешному завершению. Однако стремление к лидерству может привести к конфликтам, финансовым разногласиям и потерям, поставить партнерство под угрозу. Борьба за кардинальные реформы на производстве, в карьере не своевременна.

Гороскоп для Стрельца

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаИнтересная и насыщенная событиями неделя. Появляются возможности для дальнейшего продвижения в профессиональной сфере. Хороший период для публичных выступлений и конструктивного обмена мнениями. Те вопросы, которые вам не удавалось решить в течение длительного времени, несмотря на интенсивное обдумывание, внезапно получат удовлетворительные ответы. Многих может посетить неожиданная удача, крупный успех в делах, прибыль от тех дел, на которые вы и не рассчитывали. 

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаЭто время трезвой оценки ваших личных достоинств, время гордиться собой и, при необходимости, улучшать свой имидж и повышать самооценку. На первый план выходят ваша личность и цели. Обстоятельства складываются наилучшим для вас образом, вы можете стать более волевым и динамичным человеком, преуспевающим и незави­симым. Демонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее — это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление. 

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаПридет ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Вы сможете найти новых друзей и единомышленников. Если вы не будете афишировать свои планы, то с большой долей вероятности добьетесь успеха. Возможны переговоры, встречи, письма, переписки, которые станут основой вашего успеха уже в ближайшее время. Для вас эта неделя означает начало больших перемен в сфере заработка, имущества, ресурсов. Успешно решаются финансовые вопросы, появляются новые благоприятные перспективы и возможности.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиакаПериод может затронуть общие финансы, инвестиции, наследство. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты вашего ближнего окружения. Также романтическая связь может изменить вашу жизнь. Ваш организм будет работать на полную силу, но может повыситься чувствительность нервной системы. В поездках следует быть осторожными, так как возможны различные неприятности и потери из-за невнимательности. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить. 

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.

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