Гороскоп на неделю, с 21 по 27 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

21 декабря, в 12.03 по киевскому времени начнется зимнее солнцестояние – Солнце переходит в знак Козерога. По славянским поверьям, это время борьбы Тьмы и Света, но в итоге, Свет побеждает, и мир обновляется. Во всех культурах день зимнего солнцестояния считался наиболее благоприятным для проведения различных обрядов и ритуалов. Энергетика обновления и перехода от Тьмы к Свету способствует тому, чтобы избавиться от всего ненужного и привлечь желаемое в свою жизнь.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2020

Также в этот день Меркурий переходит в знак Козерога. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолее и открывают новый 20-летний цикл. Этот аспект говорит о больших переменах и достижениях, а также о постепенной стабилизации жизни. Будет создаваться что-то серьезное и долгосрочное, энергии дня способствуют эффективному планированию и обретению хорошего положения в обществе. Деловые связи, которые установились в течение недели, будут очень ценными в будущем.

Гороскоп для Овнов

Возмож­но, вы будете высказывать на публике свои идеи или получите возможность поделиться своими знаниями и навыками. Обстоятельства наверняка будут способствовать вашему общению с начальством, клиентами и с кем-то из старших родственников. Их влияние на вас очень велико в этот период. Возможно, вы получите важные новости или информацию относительно карьеры и других ваших целей. Благоприятное время для работы с документами или составления отчетов, подходящие дни для общения с начальством или похода в об­щественные организации.

Гороскоп для Тельцов

Для вас эта неделя ознаменуется переменами в карьере. Обстоятельства могут сложиться так, что вы будете проходить испытания на прочность, делать выбор, подвергаться соблазнам в самых различных их проявлениях. Появляется склонность тратить большие суммы денег на совершенно бесполезные вещи. Главные вопросы недели могут касаться вашей индивидуальности, определения своей роли в обществе, желания не быть как все. Скорее всего, вам придется объяснять смысл своих действий или же вы подвергнетесь критике из-за непопулярной точ­ки зрения.

Гороскоп для Близнецов

Вас беспокоят дела, которые касаются совместных финансов, алиментов, страхования, налогов, завещаний. Отношения с окружающими могут проходить испытания на прочность. Вы в этот период становитесь более проницательными, критичными, нетерпимыми, вам труднее скрывать свои мысли. Вы попадете в условия, которые вынуждают открыто высказывать то, что обычно скрывается. Отношения становятся напряженными, связи могут рушиться. В этот период может вскрыться какая-то информация, например, вы случайно узнаете секрет или сами проговоритесь.

Гороскоп для Раков

Практически невозможно скрыть какую либо информацию или действия. Не стоит выяснять взаимоотношения, тем более не торопитесь поставить все точки над i. Ваши идеи и методы могут стать предметом пристального внимания окружающих, но у вас есть все возможности отстоять свою точку зрения и произвести положительное впечатление на партнеров. Вполне возможно, что вас втянут в скрытые отношения или доверят какую-нибудь тайну. Все, что происходит в этот период, окажет сильное влияние на ваши личные и деловые взаимоотношения на долгое время.

Гороскоп для Львов

Вопросы, связанные с работой и карьерой, станут особенно актуальными. Возможно, придется обращаться в официальные инстанции, получать разрешения и необходимые документы. Для вас эта неделя окажется началом больших перемен и трансформаций в личных и деловых взаимоотношениях. Возможно, придется принимать серьезное решение касаемо дальнейшего развития этих взаимоотношений. Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. В отношениях c друзьями и единомышленниками также ожидаются перемены.

Гороскоп для Дев

В этот период на первый план выходят романти­ка, юмор и воображение. Интересы детей будут стоять на первом месте. Происходит систематизация и прояснение многих вопросов. Может произойти перестановка жизненных приоритетов и ценностей. Обстоятельства могут побудить вас к творчеству, определиться со своими жизненными целями. Успешными будут попытки реализации проектов, которые долго не могли получить свое развитие. Возможно, появится новое хобби или увлечение и вы войдете в новую группу. Может появиться новая романтическая связь.

Гороскоп для Весов

Вопросы имущества, интересы cемьи и детей будут стоять на первом месте. Все это как-то необходимо совмещать с работой и социальной жизнью. Возможны перемены и обновления в романтических взаимоотношениях и творческой сфере. В жизни детей происходят важные перемены. Могут проясниться вопросы предназначения в жизни, цели. Выполненная работа приносит плоды, признание, вы можете успешно завершить какой-либо проект. Вероятны повышение статуса, вхождение в гармоничное общество, новые возможности.

Гороскоп для Скорпионов

Ваша социальная среда становится гармоничной, общественная жизнь приносит удовлетворение. Супруги, партнеры, коллеги признают ваши таланты и заслуги. Возможно изменение круга общения, появление новых партнеров. Какие-то дела касаемо ваших финансов и имущества могут приблизиться к успешному завершению. Однако стремление к лидерству может привести к конфликтам, финансовым разногласиям и потерям, поставить партнерство под угрозу. Борьба за кардинальные реформы на производстве, в карьере не своевременна.

Гороскоп для Стрельца

Интересная и насыщенная событиями неделя. Появляются возможности для дальнейшего продвижения в профессиональной сфере. Хороший период для публичных выступлений и конструктивного обмена мнениями. Те вопросы, которые вам не удавалось решить в течение длительного времени, несмотря на интенсивное обдумывание, внезапно получат удовлетворительные ответы. Многих может посетить неожиданная удача, крупный успех в делах, прибыль от тех дел, на которые вы и не рассчитывали.

Гороскоп для Козерогов

Это время трезвой оценки ваших личных достоинств, время гордиться собой и, при необходимости, улучшать свой имидж и повышать самооценку. На первый план выходят ваша личность и цели. Обстоятельства складываются наилучшим для вас образом, вы можете стать более волевым и динамичным человеком, преуспевающим и незави­симым. Демонстрируйте свою силу и решимость, работайте эффективнее — это поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на кого вы хотите произвести впечатление.

Гороскоп для Водолеев

Придет ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Вы сможете найти новых друзей и единомышленников. Если вы не будете афишировать свои планы, то с большой долей вероятности добьетесь успеха. Возможны переговоры, встречи, письма, переписки, которые станут основой вашего успеха уже в ближайшее время. Для вас эта неделя означает начало больших перемен в сфере заработка, имущества, ресурсов. Успешно решаются финансовые вопросы, появляются новые благоприятные перспективы и возможности.

Гороскоп для Рыб

Период может затронуть общие финансы, инвестиции, наследство. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты вашего ближнего окружения. Также романтическая связь может изменить вашу жизнь. Ваш организм будет работать на полную силу, но может повыситься чувствительность нервной системы. В поездках следует быть осторожными, так как возможны различные неприятности и потери из-за невнимательности. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.