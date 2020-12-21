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Оксана Доротюк |

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Календарь церковных праздников на декабрь 2020 насчитывает много важных дат. В частности, 4 декабря православные христиане будут отмечать двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Также 19 декабря — Николая Чудотворца. В этот день Святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он оберегает воинов, водителей и тех, кто путешествует, помогает бедным в затруднении и является покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.

Кроме того, в декабре православные христиане придерживаются Рождественского поста, который является одним из крупнейших и суровых. Он начинается 28 ноября 2020 года, а заканчивается 6 января 2021 года.

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25 декабря — Рождество. В этот день католики празднуют рождение Иисуса Христа, который, по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества.

Список церковных праздников в декабре 2020:

  • 1 декабря — мучеников Платона и Романа;
  • 2 декабря — пророка Авдия и мученика Варлаама;
  • 3 декабря — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита;
  • 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 5 декабря — апостола Филимона;
  • 6 декабря — святых Амфилохия и Григория;
  • 7 декабря — великомучеников Екатерины и Меркурия;
  • 8 декабря — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента и Петра;
  • 9 декабря — преподобного Алипия;
  • 10 декабря — святого Иакова Персянина, преподобных Палладия и Романа;
  • 11 декабря — преподобномученика Стефана Нового;
  • 12 декабря — мучеников Парамона и Филумена;
  • 13 декабря — апостола Андрея Первозванного;
  • 14 декабря — пророка Наума;
  • 15 декабря — пророка Аввакума, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила;
  • 16 декабря — пророка Софонии, преподобных Феодула Цареградского и Иоанна;
  • 17 декабря — великомученицы Варвары и мученицы Иулиании;
  • 18 декабря — преподобного Саввы Освященного;
  • 19 декабря — святителя Николая Чудотворца;
  • 20 декабря — святого Амвросия, преподобного Антония Сийского;
  • 21 декабря — преподобного Кирилла Челмогорского;
  • 22 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророка Анны;
  • 23 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 24 декабря — преподобного Даниила Столпника;
  • 25 декабря — католическое Рождество, святого Спиридона Тримифунтского;
  • 26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
  • 27 декабря — мучеников Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника;
  • 28 декабря — святого Павла Латрийского;
  • 29 декабря — преподобной Софии;
  • 30 декабря — пророка Даниила;
  • 31 декабря — мученика Севастиана.

Календарь праздников на 2020 год

Ключевым в церковном календаре на 2020 год традиционно является Светлое Христово Воскресение (Пасха), от которого зависят даты двунадесятых переходящих праздников — Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Дня Святой Троицы.

Есть еще двунадесятые непреходящие и большие православные праздники, посвященные событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других почитаемых святых, с постоянными датами.

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