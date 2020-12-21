21 декабря стало известно о смерти Александра Курляндского — популярного российского писателя, сценариста и юмориста. Курляндский известен прежде всего благодаря мультфильму Ну, погоди — он стал одним из его создателей.

Факты ICTV подготовили биографию Александра Курляндского.

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Биография Александра Курляндского

Родился Александр Курляндский в июле 1938 года. После школы он окончил инженерно-строительный институт в Москве. Профессиональным литератором Курляндский стал в возрасте 26 лет. Самое известное его творение — мультсериал Ну, погоди.

Также он придумал мультфильмы Великолепный Гоша и Возвращение блудного попугая. После этого на основе идеи лент он написал четыре книги о главном герое попугае Кеше.

Пять юмористических рассказов сценариста вошли в советский юмористический киножурнал Ералаш. Кроме того, среди произведений Курляндского можно найти и литературу для взрослых. За свое творчество Александр Курляндский получил немало наград, в том числе Государственную премию СССР.

Смерть Александра Курляндского

Александр Курляндский скончался 21 декабря в возрасте 82 лет. Смерть известного сценариста подтвердили его друзья и родные, однако причина пока неизвестна.