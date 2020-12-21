По статистике количество ограбленных домов в зимние праздники возрастает в разы.

Валерий Кур — ветеран уголовного розыска. На его счету не одна задержанная группа квартирных воров. Он говорит, на Новый год преступные рейды по квартирам особенно любят заезжие гастролеры.

Мы даем наводку преступникам.

Выложили фото в социальные сети с горнолыжного курорта. И все знают, что вас несколько дней дома не будет. Выложили фотографию с котиком, а позади ваша квартира, и даже геолокация прикреплена. Все как на ладони.

А Дед Мороз и Снегурочка могут оказаться сказочными персонажами с большим криминальным опытом.

Впрочем, чаще всего домушники до Нового года тщательно готовятся заранее. И работают по наводке. Ее могут дать и соседи, и даже ваши знакомые. Сначала наблюдения за жертвой — когда уходит, когда возвращается. Затем воры оставляют метку. Царапина на стене или на двери — это все должно вас насторожить. И даже реклама в дверном проеме.

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Нам иногда кажется, что мы хорошо спрятали деньги или украшения. Но так ли это на самом деле?

Владимир, за плечами у него — много лет отсидки. Но сейчас с этим он завязал. Впрочем, своих бывших навыков мужчина не забыл. Заначки в обуви и в куртке Владимир нашел сразу.

Немного времени понадобилось и для того, чтобы увидеть деньги в туалете. Быстро справился Владимир и на кухне. Нашел оба свертка в гречке и в морозильной камере.

Это лишний раз доказывает, безопасного места для хранения денег в квартире — почти нет.

Но можно что-то сделать, чтобы все же сохранить свои сбережения? Мы собрали советы специалистов. Одна из них сделать видимость вашего присутствия. Если есть возможность кого-то попросить, то можно дать ключи друзьям, чтобы они хоть раз в день, вечером хоть на несколько минут приходили и включали свет.

Еще один совет — позаботьтесь о замках на своих дверях.

Чем больше замков, тем больше времени понадобится, чтобы каждый из замков открыть. Для этого на дверях чаще всего устанавливается 2 типа замков: сувальный и цилиндровый.

Еще один из способов, как уберечься — заключить соглашение с охранной фирмой. Но украинская реальность неутешительна, не каждый украинец имеет деньги на сигнализацию.

Самый главный совет от специалистов. Деньги дома лучше вообще не держать. Отнесите их в банковский ящик, оставьте на время отпуска близким.

Как защитить свой дом во время карантина

Пока мы остаемся дома в квартире, грабители могут обчистить вашу дачу или другие помещений.

Прежде всего, установите хорошие контакты с соседями, которые находятся на месте. Если им можно доверять, попросите их присмотреть за вашим домом, а также при необходимости вызвать полицию. Если есть такая возможность, то вывезите оттуда все ценные вещи.