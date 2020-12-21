Прогноз погоды на январь в Украине резко изменился. Согласно обновленным данным синоптиков Gismeteo, в Украине в конце декабря и в первой половине января температура воздуха в среднем будет колебаться в пределах -9… +9 градусов.

При этом в Крыму и в южных областях за несколько дней до Нового года ожидается резкое потепление.

В первые две недели 2021 года температура опустится до -3 градусов днем и до -8 градусов ночью.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что уже 7 января в Украину придет потепление до +1 градуса.

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После Рождества, с 7 по 12 января, воздух днем ​​прогреется до + 4-5 градусов, а вот с 13 января украинцев ждет до 5 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на Новый год 2021

Метеорологическая зима в этом году, в отличие от прошлого, пришла почти вовремя. Со всеми своими сомнительными прелестями.

А вот праздновать Новый год, скорее всего, нам придется без снега. Во второй половине января в Украину придут настоящие морозы.

Подробнее о прогнозе погоды на Новый Год 2021, читайте на сайте Факты ICTV.