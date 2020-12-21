Юпитер и Сатурн выровняются на ночном небе 21 декабря.
Это будет самое сильное сближение планет за 800 лет.
Две планеты движутся к выравниванию каждые 20 лет.
Но в этом году они будут настолько близко, что будут выглядеть как “двойная планета”.
Последний раз Сатурн и Юпитер были такими близкими и заметными в 1226 году.
Это явление назвали “великим соединением” и даже “Рождественской звездой”. В следующий раз земляне увидят его только в 2080 году.
17 декабря в 8.00 по киевскому времени на канале NASA в YouTube рассказали, как увидеть сближение планет.
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Как увидеть сближение планет
Конечно, две планеты находятся гораздо дальше друг от друга, чем кажется: расстояние между ними в четыре раза больше расстояния между Землей и Солнцем.
Но для наших невооруженных глаз они будут выглядеть, как одна точка яркого света.
Увидеть соединение Сатурна и Юпитера в Европе будет сложно, однако возможно.
Через час после захода солнца нужно направить свой телескоп на юго-западный горизонт. Следует учесть также, чтобы не было низких облаков.
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Веб-сайты, такие как Stellarium, могут помочь вам сориентировать свой телескоп к месту встречи планет.
Если в этот день небо будет облачным, не волнуйтесь: космическое событие пройдет с 17 по 25 декабря.
21 декабря — день, когда две планеты будут ближе всего друг к другу на небе.
Источник: Business Insider