Полнолуние в декабре 2020 приходится на 16-й лунный день. Оно наступит в 6:27 в понедельник, 30 декабря.

Светило будет находиться в фазе знака Рак. В этот период в приоритете должны быть материнство, семья и дом.

Когда месяц в фазе Рака, люди могут быть слишком восприимчивыми и чувствительными. Чтобы не поддаться эмоциям, стоит прощать обиды и смотреть на ситуации с разных сторон.

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Полнолуние — это довольно переломный период. Поэтому астрологи советуют отказаться от важных дел и не начинать ничего нового. Этот день лучше провести с семьей, посвятить его отдыху и релаксации.

Что нельзя делать в полнолуние в декабре 2020:

начинать новые дела;

отправляться в путешествия;

проводить хирургические операции;

записываться на косметологические процедуры.

Гороскоп на 2020 год

2020 — год перемен и трансформаций. Несмотря на большое количество негатива, он открывает возможности для развития и самореализации.

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