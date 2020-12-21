Как выбрать живую елку — ИНСТРУКЦИЯ

Как выбрать живую елку на Новый год — ИНСТРУКЦИЯ

Как выбрать елку на Новый год 2021 — этот вопрос волнует каждого украинца накануне новогодних праздников. До сих пор самым популярным вариантом среди населения остается живая елка, которую можно приобрести на ярмарках.

В Украине можно купить сертифицированное новогоднее дерево в специализированных местах продажи. Однако существует много стихийных рынков, на которых продаются незаконно срубленные елки.

Читайте: Где купить новогоднюю елку в Киеве — список адресов

Как же правильно выбрать елку на Новый год и не быть обманутым?