Юпитер и Сатурн 2020: дудл Google

Соединение Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 стал главной темой праздничного дудла от сервиса Google.

Астрономическое явление Юпитер и Сатурн 2020 совпадает с днем зимнего солнцестояния.

Многие знаков зодиака почувствуют 21 декабря 2020 мощный импульс и начало новой эпохи.

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После нажатия на дудл, оформленный на фоне звезд с улыбающимися Юпитером и Сатурном, касающихся руками, Google показывает результаты поиска по запросу Зима — 2020.

Внизу под картинкой разработчики дорисовали крошечную планету Земля в новогодней шапке, издалека наблюдающую за соединением Юпитера и Сатурна.

4 декабря Google представил дудл под названием Новогодние праздники 2021.

При нажатии на дудл пользователям открывались интернет-страницы с поздравлениями и другими интересными новостями, касающимися новогодне-рождественского цикла праздников в 2021 году.