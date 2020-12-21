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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Юпитер и Сатурн 2020: кому повезет во время соединения планет

Уже в понедельник, 21 декабрь 2020 состоится крупное соединение Юпитера и Сатурна. Такое явление происходит раз в 20 лет.

Соединение планет Юпитер и Сатурн 2020 совпадает с днем ​​зимнего солнцестояния.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV астропсихолог, руководитель Международной школы развития личности ADIShakti Мария Онищенко рассказала, чего ждать от соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020, и какой знак зодиака может готовиться к волне успеха и новых возможностей после зимнего солнцестояния.

Юпитер и Сатурн 2020: чего ждать от соединения планет

Юпитер и Сатурн 2020 — что означает

Издавна считалось, что сближение планет Юпитер и Сатурн — это так называемый цикл власти.

В такие годы часто происходили серьезные экономические подъемы или падения на мировом уровне, а также технические революции.

Мария Онищенко констатирует, что больше всего приход новой эры почувствуют люди технических и творческих профессий.

— Соединение этих двух планет-гигантов дает импульс энергии на следующий год.

Последние полтора года Сатурн и Юпитер находились под земным знаком Козерога.

— Козерог негативно повлиял на различные сферы жизни людей, у кого-то это была карьера, у кого-то — личная жизнь, у многих — здоровье.

Отмечается, что особое влияние после соединения двух планет будет ощутимым три дня — 21, 22 и 23 декабря.

Юпитер и Сатурн 2020: чего ждать от соединения планет

Водолеям повезет

21 декабря 2020 станет началом новой эры для всех Водолеев, утверждает астропсихолог Мария Онищенко. Она продлится следующие три года.

— Соединение состоится в первом градусе Водолея 21 декабря — в день зимнего солнцестояния.

Интересно, что первый градус Водолея — это энергия воздуха, свободы, ощущение, что исчезает невидимый груз с души.

Это не сразу повлияет на нашу жизнь, однако заложит фундамент для будущих позитивных изменений.

На фоне соединение Юпитера и Сатурна зимнее солнцестояние 2020 символизирует рождение нового Солнца: идеальное время, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Астролог советует избавиться от старых вещей, вредных привычек и ненужных связей. Иными словами, освободить пространство для новых эмоций, дел и приятных событий.

Восточный гороскоп на 2021 год

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