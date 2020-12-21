Зимнее солнцестояние 2020 — это период самого короткого дня и самой длинной ночи, который может существовать только один раз в году.
День зимнего солнцестояния 2020 в Северном полушарии, где находится Украина, состоится в 15:30 в понедельник, 21 декабря.
Этот день является одним из самых энергетических, благоприятных для очистки и избавления от всего лишнего и ненужного. Речь идет как о материальных составляющих, так и духовных.
Приметы на зимнее солнцестояние 2020
- Идет дождь — весна будет с осадками;
- Если нет ветра, будет хороший урожай фруктов;
- Какая погода в этот день, такая и будет 31 декабря;
- Если на деревьях есть иней, летом можно ожидать хорошего урожая пшеницы;
- День тихий и морозный — зима будет снежной и мягкой.
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Что нельзя делать в самый короткий день (зимнее солнцестояние 2020)
В период зимнего солнцестояния 2020 астрологи рекомендуют избавиться от всего лишнего — выбросить ненужные вещи в доме, закончить токсичные отношения и тому подобное. В этот день можно подвести итоги и продумать планы на новый год.
Что не стоит делать:
- ссориться;
- устраивать шумные вечеринки;
- быть жадным;
- проводить день в грязном доме.
Магнитные бури 2021
Магнитные бури — это естественное явление, которое может негативно влиять на людей. В период магнитных бурь ухудшение самочувствия особенно наблюдается у беременных женщин и пожилых людей.
Смотрите подробный календарь магнитных бурь на 2021 год, чтобы раньше времени подготовиться к возможным изменениям.