Зимнее солнцестояние 2020 — это период самого короткого дня и самой длинной ночи, который может существовать только один раз в году.

День зимнего солнцестояния 2020 в Северном полушарии, где находится Украина, состоится в 15:30 в понедельник, 21 декабря.

Этот день является одним из самых энергетических, благоприятных для очистки и избавления от всего лишнего и ненужного. Речь идет как о материальных составляющих, так и духовных.

Приметы на зимнее солнцестояние 2020

Идет дождь — весна будет с осадками;

Если нет ветра, будет хороший урожай фруктов;

Какая погода в этот день, такая и будет 31 декабря;

Если на деревьях есть иней, летом можно ожидать хорошего урожая пшеницы;

День тихий и морозный — зима будет снежной и мягкой.

Читайте: Растущая луна в январе 2021 — дата и запреты

Что нельзя делать в самый короткий день (зимнее солнцестояние 2020)

В период зимнего солнцестояния 2020 астрологи рекомендуют избавиться от всего лишнего — выбросить ненужные вещи в доме, закончить токсичные отношения и тому подобное. В этот день можно подвести итоги и продумать планы на новый год.

Что не стоит делать:

ссориться;

устраивать шумные вечеринки;

быть жадным;

проводить день в грязном доме.

Магнитные бури 2021

Магнитные бури — это естественное явление, которое может негативно влиять на людей. В период магнитных бурь ухудшение самочувствия особенно наблюдается у беременных женщин и пожилых людей.

Смотрите подробный календарь магнитных бурь на 2021 год, чтобы раньше времени подготовиться к возможным изменениям.