День ангела Анны празднуют несколько раз в году, ближайшая дата — 22 декабря. В этот день отмечают большой церковный праздник — День святой Анны.

День Анны — посвященной только одной Анне — Святой Праведной, которая привела в этот мир Богородицу.

История Дня ангела Анны

Установление Дня святой Анны связано с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии — Матери Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Ее родители Анна и Иоаким были праведниками. Они прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. В отчаянии Иоаким ушел в пустыню и там 40 дней постился, плакал и молился, чтобы Бог подарил ему и его жене ребенка.

А Анна молилась дома и не зря. Вскоре ей явился Архангел Гавриил и сообщил, что она зачнет дочь Марию, благодаря которой будет даровано спасение всему миру.

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Что нельзя делать в День ангела Анны

В День святой Анны нельзя шить, вязать, вышивать и вообще брать в руки иголку с ниткой, поскольку может заболеть голова. Также запрещается стирать и убирать, рекомендуется совсем отказаться от любой работы.

Беременным женщинам в этот день нельзя разжигать огонь и переступать через острые предметы, чтобы не навредить малышу.

22 декабря — Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясо, молоко, молочные продукты.

Следующий месяц — январь 2021 — полон праздников: 6 января — Сочельник, который продолжает цикл новогодне-рождественских праздников. 7 января верующие отмечают Рождество Христово.

14 января — Обрезание Господне, а также день памяти Василия Великого. А 19 января православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

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