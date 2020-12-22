День ангела Анны в Украине: поздравления в СМС и картинках

День святой Анны отмечают 22 декабря. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.
Согласно приданиям, Мария родилась у Анны и ее мужа Иоакима, когда они прожили вместе 50 лет. К тому моменту у них как не получалось зачать ребенка. Из-за отчаяния Иоаким ушел в пустыню, где он постился, плакал и молился 40 дней.
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Молитвы мужчины услышал Бог и подарил им дитя. Затем к паре явился архангел Гавриил и заявил, что благодаря их дочери Марии мир будет спасен.
22 декабря принято поздравлять всех женщин, которые носят имя Анна. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС и картинках.
Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.
Анна пресвятая — есть твой Покровитель.
Матерь Богородицы она.
Пусть поможет сохранить твою обитель,
Полную любви, порядка и тепла.
Поздравляю от души тебя, Анюта,
Ты плыви по своему течению,
В доме я желаю Вам уюта,
Доброты, удачи и везения!
С праздником тебя, Анюта!
Жить желаю ярко, круто,
Феерично и успешно,
С верой в сердце и с надеждой.
Будет рядом пусть любимый,
Замечательный мужчина.
Ценит пусть и обожает,
От проблем любых спасает!
Поздравляю тебя, Анна!
Пусть тебе всегда везет,
Будь счастливой и желанной,
Пусть с успехом жизнь течет.
Пусть твои все начинания
Не расстанутся с удачей,
Радость будет постоянной
И прекрасной — не иначе!
Церковный календарь на декабрь 2020
Последний месяц года имеет немало важных праздников. В декабре католики празднуют Рождество Христово (25 декабря), 24 декабря — преподобного Даниила Столпника, а 29 декабря преподобной Софии.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 на Фактах ICTV.