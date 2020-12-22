День ангела Анны в Украине: поздравления в СМС и картинках

День святой Анны отмечают 22 декабря. Этот праздник связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.

Согласно приданиям, Мария родилась у Анны и ее мужа Иоакима, когда они прожили вместе 50 лет. К тому моменту у них как не получалось зачать ребенка. Из-за отчаяния Иоаким ушел в пустыню, где он постился, плакал и молился 40 дней.

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Молитвы мужчины услышал Бог и подарил им дитя. Затем к паре явился архангел Гавриил и заявил, что благодаря их дочери Марии мир будет спасен.

22 декабря принято поздравлять всех женщин, которые носят имя Анна. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС и картинках.

Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

Анна пресвятая — есть твой Покровитель.

Матерь Богородицы она.

Пусть поможет сохранить твою обитель,

Полную любви, порядка и тепла.

Поздравляю от души тебя, Анюта,

Ты плыви по своему течению,

В доме я желаю Вам уюта,

Доброты, удачи и везения!

С праздником тебя, Анюта!

Жить желаю ярко, круто,

Феерично и успешно,

С верой в сердце и с надеждой.

Будет рядом пусть любимый,

Замечательный мужчина.

Ценит пусть и обожает,

От проблем любых спасает!

Поздравляю тебя, Анна!

Пусть тебе всегда везет,

Будь счастливой и желанной,

Пусть с успехом жизнь течет.

Пусть твои все начинания

Не расстанутся с удачей,

Радость будет постоянной

И прекрасной — не иначе!

Церковный календарь на декабрь 2020

Последний месяц года имеет немало важных праздников. В декабре католики празднуют Рождество Христово (25 декабря), 24 декабря — преподобного Даниила Столпника, а 29 декабря преподобной Софии.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 на Фактах ICTV.