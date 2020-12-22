День ангела Анны отмечают 22 декабря. В этот день православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе празднуют Анну Зимнюю.

Кроме того, обладательницы этого имени День ангела отмечают несколько раз в год: 4 ноября, 11 ноября, 16 февраля, 8 апреля, 25 июня, 18 июля, 7 августа, 10 сентября, 15 октября.

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Значение имени:

Имя Анна на иврите означает благодать, сила и храбрость. Также его переводят как милость Божья, поскольку по Библии святая Анна много лет жила в бездетным браке и только благодаря чуду родила дочь.

Существует очень много уменьшительно-ласкательных вариантов имени: Аня, Ана, Анночка, Нюра, Анечка, Аннушка, Аннуша, Аннуся, Аннюся, Ася, Нуся, Нюня, Анюра, Нюрася, Нюраша, Анюша, Ануш, Нюша, Нана, Анюта, Нюта, Ануся.

Формы имени в других языках: Энн, Анаис, Аннета, Ханна, Анна, Ана, Анн, Аннет, Анета, Анита, Анья, Анинья, Гана, Хана.

Поздравления в прозе:

Анна, с Днем ангела! Пусть мир тебе улыбается, ангел-хранитель оберегает, а удача всегда тебя сопровождает!

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С Днем ангела, Анна! Здоровья и счастья бесконечного. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель подарил тебе крылья, благодаря которым ты покоряла все вершины и получала больше побед.

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С праздником! Желаю верных друзей, настоящей любви, которая будет дарить радость, счастье и крылья за спиной. Пусть все беды обходят тебя стороной, а после незначительных падений будет стремительный подъем.

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С Днем ангела! Анна, пусть судьба тебе улыбается, дарит хороших людей на жизненном пути. Желаю, чтобы каждый следующий день был лучше, счастливее и радостнее.

Поздравления в открытках:

Календарь праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 много религиозных и профессиональных праздников. 6 января украинцы будут праздновать Сочельник, а 7 января — Рождество Христово. 19 января, по православному календарю, отмечают Крещение Господне.

Кроме того, День метро празднуют 8 января, Международный день таможенника — 26 января, День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины — 30 января, Всемирный день ювелира — 31 января.