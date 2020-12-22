День энергетика в Украине отмечают 22 декабря, в этом году это вторник. Дата праздника выбрана не случайно, ведь именно в самый короткий световой день работа энергетиков наиболее заметна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем энергетика в прозе и открытках.

Поздравления в СМС

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Ваше призвание мы не забудем,

Свет в дома вы приносите людям,

Энергетиков мы уважаем,

Жить счастливо дружно желаем.

На работе новых достижений,

И желаний различных исполнений,

Мира, света и здоровье крепче,

Чтобы жилось вам радостнее и легче.

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Энергетикам-профессионалам

В День энергетика желаем:

Работы не пыльной,

Зарплаты стабильной,

Без сильных обрывов,

Аварий, порывов!

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Без энергии в мире нет жизни.

Энергетик страну ведет в будущее!

Украина огнями яркими сияет,

Энергетиков с днем ​​профессиональным поздравляет!

Поздравления в прозе

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Наверное, трудно найти более важную отрасль, чем энергетическая, поскольку от нее зависит свет и тепло в наших домах. Именно это делает профессию энергетика одной из самых необходимых и самых престижных.

Желаю новых творческих взлетов и достижений, бесконечной энергии в душе, пусть профессионализм энергетиков и в дальнейшем приумножает могущество нашего независимого государства Украина!

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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика! Неутомимым трудом, талантом и воодушевлением нескольких поколений создан развитый, мощный энергетический комплекс!

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Желаю, чтобы у вас всегда был контакт там, где он нужен, и никогда не было контакта где его не нужно. Чтобы техника безопасности ходила всегда впереди вас, а электроны бежали только туда, куда вы им прикажете.

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Поздравления в картинках

Выходные в 2021 году

Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, будут насчитывать 14 дополнительных дней.

В январе украинцы будут иметь два дополнительных выходных, в марте — один, а в мае 2021 года граждане Украины будут отдыхать три дополнительных дня.