День энергетика в Украине отмечают 22 декабря, в этом году это вторник. Дата праздника выбрана не случайно, ведь именно в самый короткий световой день работа энергетиков наиболее заметна.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем энергетика в прозе и открытках.
Поздравления в СМС
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Ваше призвание мы не забудем,
Свет в дома вы приносите людям,
Энергетиков мы уважаем,
Жить счастливо дружно желаем.
На работе новых достижений,
И желаний различных исполнений,
Мира, света и здоровье крепче,
Чтобы жилось вам радостнее и легче.
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Энергетикам-профессионалам
В День энергетика желаем:
Работы не пыльной,
Зарплаты стабильной,
Без сильных обрывов,
Аварий, порывов!
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Без энергии в мире нет жизни.
Энергетик страну ведет в будущее!
Украина огнями яркими сияет,
Энергетиков с днем профессиональным поздравляет!
Поздравления в прозе
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Наверное, трудно найти более важную отрасль, чем энергетическая, поскольку от нее зависит свет и тепло в наших домах. Именно это делает профессию энергетика одной из самых необходимых и самых престижных.
Желаю новых творческих взлетов и достижений, бесконечной энергии в душе, пусть профессионализм энергетиков и в дальнейшем приумножает могущество нашего независимого государства Украина!
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика! Неутомимым трудом, талантом и воодушевлением нескольких поколений создан развитый, мощный энергетический комплекс!
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Желаю, чтобы у вас всегда был контакт там, где он нужен, и никогда не было контакта где его не нужно. Чтобы техника безопасности ходила всегда впереди вас, а электроны бежали только туда, куда вы им прикажете.
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Поздравления в картинках
Выходные в 2021 году
Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, будут насчитывать 14 дополнительных дней.
В январе украинцы будут иметь два дополнительных выходных, в марте — один, а в мае 2021 года граждане Украины будут отдыхать три дополнительных дня.