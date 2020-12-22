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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День энергетика: поздравления в картинках, прозе и СМС

День энергетика в Украине отмечают 22 декабря, в этом году это вторник. Дата праздника выбрана не случайно, ведь именно в самый короткий световой день работа энергетиков наиболее заметна.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем энергетика в прозе и открытках.

Поздравления в СМС

*****

Ваше призвание мы не забудем,
Свет в дома вы приносите людям,
Энергетиков мы уважаем,
Жить счастливо дружно желаем.

На работе новых достижений,
И желаний различных исполнений,
Мира, света и здоровье крепче,
Чтобы жилось вам радостнее и легче.

*****

Энергетикам-профессионалам
В День энергетика желаем:
Работы не пыльной,
Зарплаты стабильной,
Без сильных обрывов,
Аварий, порывов!

*****

Без энергии в мире нет жизни.
Энергетик страну ведет в будущее!
Украина огнями яркими сияет,
Энергетиков с днем ​​профессиональным поздравляет!

Поздравления в прозе

*****

Наверное, трудно найти более важную отрасль, чем энергетическая, поскольку от нее зависит свет и тепло в наших домах. Именно это делает профессию энергетика одной из самых необходимых и самых престижных.

Желаю новых творческих взлетов и достижений, бесконечной энергии в душе, пусть профессионализм энергетиков и в дальнейшем приумножает могущество нашего независимого государства Украина!

*****

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика! Неутомимым трудом, талантом и воодушевлением нескольких поколений создан развитый, мощный энергетический комплекс!

*****

Желаю, чтобы у вас всегда был контакт там, где он нужен, и никогда не было контакта где его не нужно. Чтобы техника безопасности ходила всегда впереди вас, а электроны бежали только туда, куда вы им прикажете.

ЧитайтеКалендарь государственных праздников на 2021 год

Поздравления в картинках

День энергетика — поздравления в картинках, прозе и СМС День энергетика — поздравления в картинках, прозе и СМС День энергетика — поздравления в картинках, прозе и СМС День энергетика — поздравления в картинках, прозе и СМС День энергетика — поздравления в картинках, прозе и СМС

Выходные в 2021 году

Выходные в 2021 году, согласно распоряжению Кабинета министров Украины, будут насчитывать 14 дополнительных дней.

В январе украинцы будут иметь два дополнительных выходных, в марте — один, а в мае 2021 года граждане Украины будут отдыхать три дополнительных дня.

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