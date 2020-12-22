22 декабря по православному календарю отмечают День святой Анны. Считается, что именно в этот день произошло непорочное зачатие Анной Девы Марии — матери Иисуса Христа.
Согласно церковному преданию, Анна и Иоаким были праведными. Они прожили вместе более 50 лет, но не имели детей. Но супруги постоянно молились и просили у Бога, чтобы он подарил им ребенка.
Впоследствии Анне явился Архангел Гавриил и сообщил, что у нее будет дочь, а позже в Назарете родилась Пресвятая Дева Мария.
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В Украине 22 декабря также отмечают День энергетика и День работников дипломатической службы.
Именины 22 декабря отмечают Анатолий, Анна, Василий, Владимир, Степан.
Народные приметы на 22 декабря:
- Если 22 декабря ясное солнце — на Новый год будет сильный мороз. Если пасмурно в этот день и на деревьях иней — под Новый год будет оттепель.
- Какая погода до полудня, такая зима будет до конца декабря.
- Какая погода до вечера, такой будет зима до начала весны.
- Если в этот день идет дождь, то и вся весна будет дождливой.
Что нельзя делать 22 декабря:
- Беременным женщинам в течение дня запрещается браться за любую работу.
- Нельзя стирать, шить, убирать и выполнять любую другую тяжелую работу.
Хотя декабрь подходит к концу, все же в календаре есть несколько праздничных дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Просмотреть список можно в нашем календаре праздников на декабрь 2020.