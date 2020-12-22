Погода на 22 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 22 декабря будет морозной, с осадками в некоторых регионах.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +1-5° днем ​​и до -2° ночью. Дожди ожидают в Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +1° до -1° днем, а ночью — до -4°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до -5° днем, а минимальная температура ночью опустится до -10°. Снег ожидается в Донецке, Луганске, Запорожье.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют до -4° днем, а ночью температура опустится до -9°.

В Киеве 22 декабря будет облачно, днем ​​ожидается до -2°, а ночью столбики будут показывать -4°.

Погода на Новый год 2021

Синоптики прогнозируют, что погода на Новый год 2021 будет достаточно теплой. Поэтому на снег рассчитывать не стоит.

Хотя похолодание придет в Украину после 20 декабря, но потом все же вернется потепление.