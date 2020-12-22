Погода на 22 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 22 декабря будет морозной, с осадками в некоторых регионах.
В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +1-5° днем и до -2° ночью. Дожди ожидают в Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде.
В южных регионах синоптики прогнозируют от +1° до -1° днем, а ночью — до -4°.
В восточных областях столбик термометра будет показывать до -5° днем, а минимальная температура ночью опустится до -10°. Снег ожидается в Донецке, Луганске, Запорожье.
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В центральных и северных областях Украины прогнозируют до -4° днем, а ночью температура опустится до -9°.
В Киеве 22 декабря будет облачно, днем ожидается до -2°, а ночью столбики будут показывать -4°.
Погода на Новый год 2021
Синоптики прогнозируют, что погода на Новый год 2021 будет достаточно теплой. Поэтому на снег рассчитывать не стоит.
Хотя похолодание придет в Украину после 20 декабря, но потом все же вернется потепление.