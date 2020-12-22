Куда улететь из Украины — направления и цены

Коронавирус повлиял на все сферы нашей жизни, особенно на досуг и отдых. Из-за карантина многие страны закрыли свои границы для туристов.

Однако от коронавируса есть определенный плюс — цены на некоторые направления стали рекордно низкими, из-за пониженного спроса. Пандемия хоть и перевернула рынок туризма, но желание людей путешествовать осталось, как было.

Факты ICTV пообщались с руководителем отдела развития направлений Join UP! Екатериной Артюх и разобрали, куда можно улететь из Украины зимой, чтобы пережить январский локдаун.

Самые популярные направления

Согласно данным в системе бронирований, украинцы все-таки предпочитают отдыхать в Египте. За ним следуют Танзания и туры в ОАЭ.

— Египет и ОАЭ отлично подходят для круглогодичных путешествий — теплая и солнечная погода в них благоприятны для пляжного отдыха, обе имеют удачное географическое расположение — перелет длится 4-6 часов, — рассказала Артюх.

В этом году из Украины можно отправиться в горы Турции. Туроператор запускает зимние туры на горнолыжный курорт Эрджиес в центральной Анатолии. Перелет осуществляет компания SkyUp с декабря 2020 года до марта 2021 года два раза в неделю.

Кроме этого, доступны поездки и в традиционную зимнюю Болгарию.

Цены на туры с 8 января:

Египет — от 15 125 грн;

ОАЭ — от 23 295 грн;

Танзания — от 58 133 грн;

Турция — от 16 126 грн;

Болгария — от 19 739 грн.

*Все цены указаны за семь ночей на двоих, с перелетом и отелем.

Среди экзотических направлений этой зимой туристам Join UP! доступны путешествия в Доминикану, Мексику, Мальдивы и в Танзанию. С октября Join UP! отправляет туристов также на остров Занзибар.

С 28 декабря запустят также первый рейс на Шри-Ланку. Вылет планируется из Киева, прибытие в Матталы на юге острова. Продолжительность туров — от 10 ночей.

Спрос на путешествия

Осенью цены на популярные направления действительно снизились, но с приходом горячего сезона спрос на туры, а затем и цены, вернулись на прошлогодний уровень.

Изменился не ситуативный спрос, а тренд по приобретению поездок в целом — наибольшим спросом пользуются сейчас туры с максимально близкими к вылету датами.

— Если вы хотите сэкономить, советуем позаботиться о приобретении тура заранее, — рассказала Екатерина Артюх.

Большинство людей с пониманием относятся к обязательной процедуры тестирования, которую надо пройти перед вылетом в ряд стран.

Тестирование — это новая реальность, с которой будет жить мир ближайшие годы. Все это звучит непривычно, но позволяет обезопасить себя от возможных проблем и на отдыхе наконец расслабиться и быть уверенными в своем здоровье.

Одно можно сказать точно — мир продолжает путешествовать, а когда границы откроются, то, вероятно, начнется настоящий бум поездок.