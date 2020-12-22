Простые рецепты на Новый год 2021 – что приготовить

До Нового года остались считаные дни. Каждый из нас ждет от него хороших перемен и исполнения желаний. 2021-й пройдет под знаком белого металлического Быка. По прогнозам астрологов, это животное предвещает стабильность, процветание и успех в делах.
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Сегодня Факты ICTV подготовили рецепты блюд, которые украсят ваш стол на Новый год. Смотрите в нашем материале закуски, салаты, горячее и десерты, которые удивят родных и гостей вашего дома.
Шарики из печени трески
- 1 банка печени трески;
- 2 запеченных картофелины;
- 2 яйца;
- 50 г натертого твердого сыра;
- 1–2 репчатых лука;
- зелень петрушки;
- 3 столовые ложки кунжута.
Все ингредиенты измельчить вилкой и смешать. Сформировать шарики, обвалять их в кунжуте и перед подачей украсить зеленью. Этот простой рецепт можно усовершенствовать на ваш вкус – добавить болгарский перец, маринованные грибы и т. д.
Фаршированные перцы
- 3 перца капи;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- тимьян.
Для начинки:
- 2 столовые ложки сливочного сыра;
- 2 столовые ложки консервированного тунца;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- соль;
- орегано или кинза.
Перцы смазать маслом, посыпать тимьяном и запечь в духовке. Затем остудить, снять шкурку и удалить семена. Нафаршировать начинкой.
Рецепт салата оливье на Новый год
Вкусный и всеми любимый салат оливье обязательно должен присутствовать на новогоднем столе. В этом году попробуйте приготовить его по-новому.
- 2 куриных филе (запеченных в духовке или отваренных) или 2 баночки мяса криля;
- 3 свежих огурца;
- 4 запеченных в духовке картофелины;
- 6–7 вареных яиц;
- зеленый лук;
- 1 банка зеленого горошка;
- сметана для заправки (или смесь сметаны и майонеза).
Порежьте все ингредиенты небольшими кубиками. Заправьте перед подачей на стол.
Вкусный и легкий салат с креветками и авокадо
- 1 авокадо;
- 0,5 шт. грейпфрута;
- 300–400 г креветок;
- 30 г сливочного масла;
- салат айсберг;
- 1 столовая ложка каперсов;
- 1 столовая ложка французской горчицы;
- сок половины лимона;
- 1 столовая ложка меда;
- 3-4 столовые ложки оливкового масла;
- 2 зубка чеснока;
- соль, перец по вкусу.
Обжарьте креветки на сливочном масле с добавлением чеснока в течение 1–2 минут. Добавьте к морепродукту авокадо, салат айсберг и мякоть грейпфрута. Заправьте салат смесью оливкового масла, лимонного сока, меда, горчицы.
Курица в арахисовой пасте
- 1 кг куриных бедер;
- 120 г очищенного арахиса;
- 120 мл воды;
- корень имбиря;
- 500 г стручковой фасоли;
- сок одного лимона;
- 35 г сливочного масла;
- соль, перец по вкусу.
Курицу натрите имбирем, солью и перцем. Оставьте мариноваться. Затем обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. В отдельной емкости сделайте арахисовую пасту из арахиса и воды. Курицу выложите в форму для запекания, смажьте арахисовой пастой и запекайте в духовке 20–30 минут. Блюдо подавайте к столу горячим.
Апельсиновый кекс
Апельсиновый кекс – это традиционный десерт на Новый год. Вкусный рецепт этого блюда покорит ваших гостей.
- 90 г сливочного масла жирностью 82,5%;
- 105 г тростникового сахара;
- цедра апельсина;
- 30 г фисташковой муки;
- 120 г пшеничной муки;
- 5 г разрыхлителя;
- 1 яйцо (75 г);
- 30 г сока апельсина;
- 40 г ликера Куантро;
- 180 г цукатов апельсина;
- 40 г очищенного миндаля.
В емкости смешайте до однородного состояния масло, сахар и цедру апельсина. Добавьте два вида муки и разрыхлитель, перемешайте. Затем добавьте цукаты и рубленый очищенный миндаль. В последнюю очередь добавьте яйца, сок апельсина и ликер Куантро. Тесто отправьте на сутки в холодильник.
Через 24 часа достаньте смесь и с помощью кондитерского мешка выложите его в форму, предварительно смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой. Указанное количество ингредиентов рассчитано на стандартную форму 11×7×21 см.
Выпекайте кекс 30–45 минут при температуре 170 градусов. Готовый кекс можете пропитать апельсиновым сиропом и украсить цукатами.
Какие еще оригинальные и вкусные блюда можно приготовить на Новый год – смотрите в материале Фактов ICTV.