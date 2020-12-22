Расписка о получении денежных средств (долговая расписка) – это документ, который оформляется во время передачи в долг денег. Он закрепляет обязательство должника вернуть в строго установленный срок сумму, которая им была получена.

Расписка о получении денег помогает прилечь заемщика к юридической ответственности, если он не вернет долг. В этом документе указывается такая информация:

название документа – Расписка;

Ф.И.О. заимодателя и заемщика, адреса их регистрации;

сумма, которая была взята в долг;

условия, согласно которым заемщик получит деньги;

срок, в течение которого заемщик должен вернуть долг;

схема расчета конечной суммы долга к возврату (проценты, пени за задержку и т. д.).

Дополнительно в расписке можно указать время и место заключения сделки. Чем больше информации, условий, прав и обязанностей сторон будет отражено в документе, тем легче достигнуть договоренности в случае возникновения спора.