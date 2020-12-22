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Расписка о получении денег – как написать правильно
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Расписка о получении денег – как написать правильно

Расписка о получении денег – как написать правильно

Факты ICTV расскажут, как правильно написать расписку о получении денег в Украине, чтобы этот документ имел юридическую силу и помог в решении гражданского спора.

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Шаг 1. Изучаем информацию о расписке о получении денежных средств в Украине

Расписка о получении денежных средств (долговая расписка) – это документ, который оформляется во время передачи в долг денег. Он закрепляет обязательство должника вернуть в строго установленный срок сумму, которая им была получена.

Расписка о получении денег помогает прилечь заемщика к юридической ответственности, если он не вернет долг. В этом документе указывается такая информация:

  • название документа – Расписка;
  • Ф.И.О. заимодателя и заемщика, адреса их регистрации;
  • сумма, которая была взята в долг;
  • условия, согласно которым заемщик получит деньги;
  • срок, в течение которого заемщик должен вернуть долг;
  • схема расчета конечной суммы долга к возврату (проценты, пени за задержку и т. д.).

Дополнительно в расписке можно указать время и место заключения сделки. Чем больше информации, условий, прав и обязанностей сторон будет отражено в документе, тем легче достигнуть договоренности в случае возникновения спора.

Шаг 2. Оговариваем условия займа

Перед тем, как будет заключена расписка о получении денежных средств, стороны должны устно оговорить все условия – сумму займа, срок возврата, проценты и т. д. Когда будет достигнута договоренность, можно приступать к передаче денежных средств и документальному оформлению сделки.

Шаг 3. Пишем расписку о получении денежных средств

Расписку необходимо писать от руки на чистом белом листе бумаги. Важно не оставлять пробелов и не допускать ошибок, так как в этом случае документ не будет защищен от фальсификации.

В шапке документа пишем слово Расписка.

Далее с новой строки начинаем писать долговую расписку по образцу:

Я, (Ф. И. О. заемщика, дата и год рождения), проживающий по адресу: (адрес регистрации, серия и номер паспорта, где и кем выдан), даю расписку о получении денежных средств на сумму (сумма и валюта прописью) от (ФИО займодателя, дата и год рождения займодателя), проживающего по адресу: (адрес регистрации займодателя).

Я, (Ф. И. О. заемщика), обязуюсь вернуть долг (Ф. И. О. займодателя) в полном объеме, в сумме (сумма долга прописью) в срок до (конечный срок возврата долга прописью).

Расписка написана мной собственноручно (дата).

(Ф.И.О. заемщика)

(подпись заемщика)

(Ф.И.О. заимодателя)

(подпись заимодателя).

Представленный пример расписки – это ориентир. Документ можно дополнить другими сведениями и условиями, например, указать контактные данные сторон или схему начисления процентов. В нашем образце отражены основные моменты, которые должны быть в расписке, чтобы ее признали действительной в случае возникновения спора.

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Фото: Depositphotos

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