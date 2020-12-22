Шаг 1. Изучаем информацию о расписке о получении денежных средств в Украине
Расписка о получении денежных средств (долговая расписка) – это документ, который оформляется во время передачи в долг денег. Он закрепляет обязательство должника вернуть в строго установленный срок сумму, которая им была получена.
Расписка о получении денег помогает прилечь заемщика к юридической ответственности, если он не вернет долг. В этом документе указывается такая информация:
- название документа – Расписка;
- Ф.И.О. заимодателя и заемщика, адреса их регистрации;
- сумма, которая была взята в долг;
- условия, согласно которым заемщик получит деньги;
- срок, в течение которого заемщик должен вернуть долг;
- схема расчета конечной суммы долга к возврату (проценты, пени за задержку и т. д.).
Дополнительно в расписке можно указать время и место заключения сделки. Чем больше информации, условий, прав и обязанностей сторон будет отражено в документе, тем легче достигнуть договоренности в случае возникновения спора.
Шаг 2. Оговариваем условия займа
Перед тем, как будет заключена расписка о получении денежных средств, стороны должны устно оговорить все условия – сумму займа, срок возврата, проценты и т. д. Когда будет достигнута договоренность, можно приступать к передаче денежных средств и документальному оформлению сделки.
Шаг 3. Пишем расписку о получении денежных средств
Расписку необходимо писать от руки на чистом белом листе бумаги. Важно не оставлять пробелов и не допускать ошибок, так как в этом случае документ не будет защищен от фальсификации.
В шапке документа пишем слово Расписка.
Далее с новой строки начинаем писать долговую расписку по образцу:
Я, (Ф. И. О. заемщика, дата и год рождения), проживающий по адресу: (адрес регистрации, серия и номер паспорта, где и кем выдан), даю расписку о получении денежных средств на сумму (сумма и валюта прописью) от (ФИО займодателя, дата и год рождения займодателя), проживающего по адресу: (адрес регистрации займодателя).
Я, (Ф. И. О. заемщика), обязуюсь вернуть долг (Ф. И. О. займодателя) в полном объеме, в сумме (сумма долга прописью) в срок до (конечный срок возврата долга прописью).
Расписка написана мной собственноручно (дата).
(Ф.И.О. заемщика)
(подпись заемщика)
(Ф.И.О. заимодателя)
(подпись заимодателя).
Представленный пример расписки – это ориентир. Документ можно дополнить другими сведениями и условиями, например, указать контактные данные сторон или схему начисления процентов. В нашем образце отражены основные моменты, которые должны быть в расписке, чтобы ее признали действительной в случае возникновения спора.
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