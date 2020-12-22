Что должно быть на новогоднем столе 2021: продукты и блюда

Новый год – это пора, когда кругом царит магическая атмосфера. Люди встречаются с родными за праздничным столом, загадывают желания и верят, что они исполнятся.

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2021-й наступит совсем скоро и пройдет, по восточному календарю, под знаком белого металлического Быка. Как встретить Новый год и что должно быть на праздничном столе – читайте в материале Фактов ICTV.

Меню в новогоднюю ночь

Обдумывая меню новогоднего стола, учитывайте, что любит символ года – белый металлический Бык. Это животное предпочитает разнообразие, но без лишней экзотики. Блюда, которые вы подадите, должны быть достаточно простыми и покорять яркими, но привычными вкусами.

На столе обязательно должны стоять мясные блюда, однако пусть это будет птица, свинина или кролик. Желательно отдавать предпочтение нежирным видам мяса, ведь они не просто вкусные, но и полезные, и к тому же легко готовятся. Можно сделать мясные рулеты или использовать традиционную для украинской кухни технику фаршировки. От нежной сочной телятины лучше отказаться, чтобы не разозлить белого Быка.

Символ года очень любит всевозможные крупы и злаковые культуры. Отличная идея – подать плов, а привычный гарнир из картофеля заменить ризотто или гречотто. Можно запечь птицу с гарниром, например, приготовить вкусную утку с рисом и черносливом.

Бык – это травоядное животное, поэтому приготовьте несколько овощных нарезок для новогоднего стола. Это должны быть яркие блюда, которые изобилуют многообразием цветов – зеленые огурцы, желтый перец, несколько видов зелени и т. д.

Белый металлический Бык – настоящий сладкоежка. В новогоднюю ночь на праздничном столе обязательно должны быть торт, фруктовые десерты, шоколад и орехи. Желательно, чтобы все десерты вы приготовили и украсили своими руками, ведь это еще одна возможность порадовать белого Быка.

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Чего не должно быть на новогоднем столе

Поскольку в новогоднем меню не должно быть говядины или телятины, внимательно изучите продукты, которые покупаете к праздничному столу. Эти виды мяса часто добавляют в колбасу и готовые мясные нарезки. Замените вареную колбасу в традиционном оливье куриной грудкой или мясом криля, а бефстроганову предпочтите свиную рульку.

Учтите, что желатин также готовится из бычьих костей, поэтому при приготовлении десертов замените его на агар-агар. Часто желатин добавляют в традиционное новогоднее блюдо – холодец. В этом году уделите особое внимание его приготовлению – возьмите качественное мясо птицы и свинину, чтобы получить наваристый бульон, который застынет без желатина.

Символ года – белый металлический Бык – не любит красный цвет, поэтому при выборе блюд для новогоднего стола старайтесь заменить все красные ингредиенты аналогами. Например, вместо красного перца и томатов возьмите желтые, а красному вину предпочтите белое шампанское.

Учитывайте, что Бык плохо относится к спиртным напиткам, поэтому в новогоднюю ночь злоупотреблять ими не стоит, впрочем, как и всегда.

Что касается запретов и ограничений, главное в новогоднюю ночь – это ваши позитивные эмоции и хорошее настроение, поэтому ко всему подходите без фанатизма. Если вы нарушите какое-то правило, но сделаете это с позитивом, Бык не станет на вас злиться.

Сервировка новогоднего стола

Желательно, чтобы на вашем новогоднем столе преобладали цвета, которые нравятся белому металлическому Быку. Для встречи 2021-го выбирайте:

белый;

кремовый;

серебристый;

светло-серый;

бежевый;

золотой;

пудровый;

небесно-голубой.

Гармонично такие цвета можно ввести с помощью салфеток и держателей для салфеток, лент и столовых приборов. Купите к празднику новые бокалы интересного оттенка, например, золотого или серебристого.

Позаботьтесь о том, чтобы в новогоднем декоре дома и в сервировке стола были изображения быка. Можно украсить стол салфетками, фигурками или подсвечниками, стилизованными под символ наступающего года.

Продумывание меню для встречи Нового года 2021 – задача не из легких, ведь так хочется, чтобы угощения понравились родным и гостям дома. Простые и очень вкусные рецепты салатов, закусок и горячих блюд – смотрите в материале Фактов ICTV.