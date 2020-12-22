В декабре католики во многих странах мира отмечают Рождество – один из главных зимних праздников. Этот день традиционно принято проводить с близкими людьми и кушать вкусную еду. Что приготовить на католическое Рождество 2020 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Картошечка с грибами

2 кг картофеля;

1 луковица;

70 г сала;

300 г шампиньонов;

2-3 зубчика чеснока;

1-2 ч. л. соли (или по вкусу).

Сало мелко нарезать и пожарить в казанке, чтобы вытопился жир, затем добавить нарезанный лук и жарить до зарумянивания.

Добавить нарезанные шампиньоны, жарить до испарения жидкости, затем нарезанный картофель посолить и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и тушить на малом огне, периодически перемешивая. В конце добавить измельченный чеснок.

Крабовая солянка

по 200 г крабовых палочек и соленых огурцов;

1 луковица;

1 морковь;

2-3 картофелины;

3 ст.л. сливочного масла;

1 банка маслин без косточек;

сметана, зелень петрушки, лимон.

Нарезать лук и картофель кубиками, морковь — соломкой. Овощи обжарить и потушить на сливочном масле.

Добавить немного воды, огурцы и крабовые палочки, нарезанные соломкой, затем маслины. Довести до готовности. Подавать со сметаной, нарезанной зеленью петрушки, ломтиком лимона.

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Суп-пюре “Для Королевы”

3,5 л воды;

3 картофелины;

1 морковь;

коренья петрушки, пастернака, сельдерея по вкусу;

0,5 кг гороха;

1/4 маленькой головки капусты;

1 яблоко;

300 г копченостей;

50 г сливочного масла;

100 г густых сливок;

соль, черный перец, сахар, зелень, сухарики.

Сварить горох до состояния, чтобы его можно было размять в пюре.

Овощи мелко порезать и сварить отдельно от гороха. Слить овощной бульон в кастрюлю с гороховым пюре и размешать. Овощи измельчить блендером, переложить в жидкое гороховое пюре с овощным бульоном. Добавить мелко порезанные копчености, сливочное масло и сливки.

Отрегулировать густоту супа (если слишком густой — добавить кипяченой воды). Посолить, добавить 0,5 чайной ложки сахара. Перекипятить на медленном огне, помешивая, 10-15 минут. В конце варки добавить специи и зелень. Перед подачей в каждую тарелку положить сухарики.

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Салат с грибами и помидорами

150 г листьев салата или пекинской капусты;

300 г свежих шампиньонов;

растительное масло для жарки;

2 помидора;

150 г твердого сыра;

2-3 зубка чеснока;

4-5 ст.л. майонеза;

соль, перец по вкусу;

зелень петрушки и ягоды клюквы для украшения.

Грибы нарезать тонкими пластинками и пожарить в растительном масле. В конце жарки посолить и поперчить, затем охладить до комнатной температуры.

Зеленые листья салата или пекинскую капусту нарезать. Помидоры нарезать кубиками, твердый сыр натереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс и смешать с майонезом.

Выкладывать салат в глубокий салатник слоями в такой последовательности: нарезанные зеленые листья салата или пекинская капуста — жареные шампиньоны — помидоры. Смазать все майонезом с чесноком и посыпать тертым сыром. Сверху салат украсить веточками петрушки и ягодами клюквы.