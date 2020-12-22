В декабре католики во многих странах мира отмечают Рождество – один из главных зимних праздников. Этот день традиционно принято проводить с близкими людьми и кушать вкусную еду. Что приготовить на католическое Рождество 2020 года — читайте в материале Фактов ICTV.
Картошечка с грибами
- 2 кг картофеля;
- 1 луковица;
- 70 г сала;
- 300 г шампиньонов;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1-2 ч. л. соли (или по вкусу).
Сало мелко нарезать и пожарить в казанке, чтобы вытопился жир, затем добавить нарезанный лук и жарить до зарумянивания.
Добавить нарезанные шампиньоны, жарить до испарения жидкости, затем нарезанный картофель посолить и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и тушить на малом огне, периодически перемешивая. В конце добавить измельченный чеснок.
Крабовая солянка
- по 200 г крабовых палочек и соленых огурцов;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2-3 картофелины;
- 3 ст.л. сливочного масла;
- 1 банка маслин без косточек;
- сметана, зелень петрушки, лимон.
Нарезать лук и картофель кубиками, морковь — соломкой. Овощи обжарить и потушить на сливочном масле.
Добавить немного воды, огурцы и крабовые палочки, нарезанные соломкой, затем маслины. Довести до готовности. Подавать со сметаной, нарезанной зеленью петрушки, ломтиком лимона.
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Суп-пюре “Для Королевы”
- 3,5 л воды;
- 3 картофелины;
- 1 морковь;
- коренья петрушки, пастернака, сельдерея по вкусу;
- 0,5 кг гороха;
- 1/4 маленькой головки капусты;
- 1 яблоко;
- 300 г копченостей;
- 50 г сливочного масла;
- 100 г густых сливок;
- соль, черный перец, сахар, зелень, сухарики.
Сварить горох до состояния, чтобы его можно было размять в пюре.
Овощи мелко порезать и сварить отдельно от гороха. Слить овощной бульон в кастрюлю с гороховым пюре и размешать. Овощи измельчить блендером, переложить в жидкое гороховое пюре с овощным бульоном. Добавить мелко порезанные копчености, сливочное масло и сливки.
Отрегулировать густоту супа (если слишком густой — добавить кипяченой воды). Посолить, добавить 0,5 чайной ложки сахара. Перекипятить на медленном огне, помешивая, 10-15 минут. В конце варки добавить специи и зелень. Перед подачей в каждую тарелку положить сухарики.
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Салат с грибами и помидорами
- 150 г листьев салата или пекинской капусты;
- 300 г свежих шампиньонов;
- растительное масло для жарки;
- 2 помидора;
- 150 г твердого сыра;
- 2-3 зубка чеснока;
- 4-5 ст.л. майонеза;
- соль, перец по вкусу;
- зелень петрушки и ягоды клюквы для украшения.
Грибы нарезать тонкими пластинками и пожарить в растительном масле. В конце жарки посолить и поперчить, затем охладить до комнатной температуры.
Зеленые листья салата или пекинскую капусту нарезать. Помидоры нарезать кубиками, твердый сыр натереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс и смешать с майонезом.
Выкладывать салат в глубокий салатник слоями в такой последовательности: нарезанные зеленые листья салата или пекинская капуста — жареные шампиньоны — помидоры. Смазать все майонезом с чесноком и посыпать тертым сыром. Сверху салат украсить веточками петрушки и ягодами клюквы.