До Нового года остается мало дней. Потому, как и чем накрыть новогодний стол — лучше подумать уже сейчас. Тем более, что отмечать в ресторанах или ночных клубах нельзя, так как коронавирус гуляет. А когда празднуешь дома под телевизор, то и аппетит еще тот.

Без Оливье и селедки под шубой у большинства украинцев ни один Новый год не обходится. Тогда как ингредиенты к ним, согласно исследованию научного центра Института аграрной экономики, существенно выросли в цене.

По нашим подсчетам, стоимость новогодней корзины для семьи из 4 человек составляет 1706 грн в этом году.

Народная артистка Украины Ольга Сумская с мужем покажут, как на скорую руку приготовить фаршированные мухоморы — из яиц. Певица Алина Гросу нам приготовит новогоднее Оливье, однако, за диетическим рецептом. Шеф-повар и фанат национальной кухни Евгений Клопотенко порадует нас украинский шпундрой. А кулинарная блогера Юлия Панкова — нафаршированной сыром курятиной в беконе.

Читайте: Простые рецепты на Новый год 2021: салаты, закуски и горячие блюда

Что ни говорите, а советские традиции постепенно уходят в прошлое. И все чаще украинцы отдают предпочтение блюдам национальным.

Какой же новогодний стол без красной икры. Правда, стоит такое удовольствие недешево — за 80 грамм 140 грн.

В советское время именно бутерброды со шпротами были популярны на Новий год. Хотя и они сейчас недешевые — 40 грн за маленькую баночку.

Украинская курица — лучший выбор, уверяет Юлия Панкова. И советует на Новый год категорически отказаться от красного мяса.

Ну, и хорошо могут пойти под это дело фаршированные яйца, — утверждает Ольга Сумская. Особенно если начинить их белыми лесными грибочками.

Да и какой же новогодний стол без антиковидного чесночок. Его наши кулинарные эксперты советуют класть чуть ли не в каждое блюдо.

Полкило картофеля, морковь, зеленый горошек и майонез, докторская колбаса и соленые огурчики. Все это для Оливье, потратили 200 грн. И новогодний салат уже на столе.

В то же время любимый украинцами салат Шуба обошелся гораздо дешевле, в 120 грн.

Что же, репетиция новогоднего стола прошла вроде бы неплохо. Варианты на любой кошелек и вкус. В конце концов, не так уж и важно, что готовить. Главное — чтобы это улучшало новогоднее настроение.

Рецепты салатов на Новый год 2021

Если вы решили оставить в прошлом традиции готовить Оливье и селедку под шубой, то запоминайте пятерку необычных салатов на Новый год 2021.

Они прекрасно дополнят ваше новогоднее меню! Это салат с курицей, Фейерверк, свекольные елочки и Оливье с креветками.