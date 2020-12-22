Погода в новом 2021 году будет немного прохладнее, но оставаться одной из самых теплых.

Об этом сообщили ученые из Метеорологического бюро Великобритании.

По их данным, ожидается, что в мире будет примерно на 1°C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху.

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По прогнозам, температура Земли в следующем году будет на 0,91-1,15°C выше, чем в 1850-1900 годах. Средняя температура составит 1,03°C.

2021 год может стать седьмым по счету, который приблизился к вышеупомянутой отметки или превысил ее.

Температура, по прогнозам погоды на 2021 год, будет несколько ниже, чем в последние годы, из-за начала события Ла-Нинья (характерные для экваториальной зоны Тихого океана противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления, которые длятся около шести месяцев).

Ла-Нинья развивается, когда сильный ветер раздувает теплые поверхностные воды Тихого океана вдали от Южной Америки и в направлении Филиппин.

Ожидается, что температура поверхности моря снизится на 1-2°С, и, вероятно, поэтому в 2021 году не будет высоких отметок.

Погода на январь 2021

Погода на январь 2021 в Украине будет умеренно теплой. Первые две недели 2021 года температура опустится до -3°С днем и до -8°С ночью.

После Рождества, с 7 по 12 января, воздух днем прогреется до +4-5°С, а вот с 13 января украинцев ждет до -5°С.

Источник: ВВС