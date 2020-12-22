В Киеве будет снежить в течение трех дней

В Киеве в течение трех дней будет снежить, мокрый снег прогнозируют 23-25 декабря. Киевавтодор предупреждает о возможном ухудшении погодных условий и призывает водителей соблюдать правила и безопасную дистанцию.

Для борьбы с последствиями непогоды коммунальная корпорация подготовила 544 единицы техники. Тротуары и дороги будут посыпать специальными материалами.

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Будет ли снег на Новый год в Украине

По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов Украины не будет снега на Новый год. Хотя после 20 декабря будет наблюдаться незначительное похолодание, потом снова будет тепло.

Перед Новым годом в Украине могут пройти сильные дожди. Подробный прогноз погоды в Украине на Новый год смотрите в материале Фактов ICTV.

Фото: Киевавтодор