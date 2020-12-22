В декабре по всей Украине начинается официальная продажа новогодних елок. Поэтому украинцы, которые любят запах хвои могут приобрести себе праздничное деревце.

Однако всегда возникает проблема, какую все же елку выбрать: срубленную, искусственную или в горшке. Да и цены на них довольно разные.

Срубленная живая елка

Если вы все же, как по традиции, решите покупать срубленную, то нужно быть внимательным. Прежде всего обращайте внимание на чипы на елке. Они должны быть обязательно. Это свидетельствует о том, что дерево растет на специальных плантациях.

Его срубают специально для продажи перед Новым годом, а на то место высаживают новое. Все полученные с продажи средства будут идти на нужды украинских лесничеств.

Перед продажей также не забудьте проверить елку со всех сторон: чтобы иголочки ни были желтыми и не осыпались, а веточки были крепкими.

Купить такую ​​елку можно от 60-200 грн, если это украинская, и от 1500 грн, если деревце зарубежное.

Однако стоит заметить, что долго новогодняя красавица вам не прослужит. Наименее устойчивой в теплой доме будет елка обычная – она ​​может простоять 10 дней. Сосна прослужит 2 недели, пихта – может и три. А вот самой устойчивой будет иностранная датская елка, в квартире она выдержит и 1,5 месяца.

После праздников елку важно не выбрасывать. Ее можно отдать на вторичную переработку.

Искусственная елка

Если запах елки для вас не имеет значения, то обратить внимание можно на искусственное деревце. Однако выбирать его нужно не менее тщательнее, чем живую елку.

Перед тем как покупаете новогоднюю красавицу, нужно прежде всего понюхать ее – она ​​не должна иметь какого-то специфического запаха. Кроме того, иголочки на ней не должны быть колючими и сыпаться.

Но самое важное нужно спросить сертификат качества. Это гарантия того, что дерево обработанное специальной противопожарной веществом.

В этом году цены на искусственные елки стартуют от 300 грн.

Елка в горшке

Трендом последних лет и одним из самых экологичных вариантов стала елка в горшке. Ее можно купить перед Новым годом, а после праздников высадить в почву и быть уверенным в том, что вы не только создали себе праздничное настроение, но и позаботились о природе.

Цены на такие елки разнообразны. Можно приобрести и за 300 грн, а можно потратить и несколько тысяч.

Елку можно выбрать на любой вкус. Живая срубленная, в горшке или искусственная – выбирать вам. Главное, чтобы она была безопасна.

Украшать елку можно по правилам, а можно и как душа пожелает. Кроме того, задекорировать стоит не только новогоднее деревце, но и весь дом. А на окнах можно сделать как гирлянды из ваты, так и нарисовать на них зубной пастой разнообразные узоры.