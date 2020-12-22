Как украсить дом на Новый год 2021: идеи

Скоро наступит сказочный праздник – Новый год. В этот раз многие ждут его с особым трепетом, надеждой на лучшее и особенно – на завершение пандемии, которая круто изменила нашу жизнь в 2020-м.

Новый год 2021 пройдет под знаком белого металлического Быка. Это благородное и уравновешенное животное, которое по прогнозам астрологов принесет добро, радость и процветание в нашу жизнь.

Факты ICTV подготовили оригинальные идеи, как украсить дом на Новый год 2021 своими руками. Надеемся, что наши советы помогут сделать ваше жилище еще более уютным и создадут праздничное настроение.

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С чего начать?

Создать авторский новогодний интерьер – не так сложно, как кажется на первый взгляд. Немного фантазии и подготовки – и зимняя сказка воплотится в жизнь.

Изучите фотопримеры и сравните с интерьером вашего дома. Не все, что советуют дизайнеры, можно воплотить в обычной квартире. Кроме того, фото помогут определить новогоднюю стилистку, которая вам по душе. Разделите квартиру на зоны и продумайте, в какой стилистике будет каждая из них. Желательно, чтобы все зоны объединяла одна концепция и одна цветовая гамма. Но если вам хочется по-разному украсить гостиную и спальню, в Новый год можно все! Составьте список декора и подручных материалов, которые нужно купить или изготовить своими руками. Теперь можно отправляться в магазин. А далее – остается самое приятное – воплощение вашей идеи в новогоднюю сказку.

Варианты оформления дома или квартиры к Новому году 2021

Белое золото

В новом году покровительствовать будет белый металлический Бык. Он любит светлые цвета в интерьере. Украсьте своими руками дом в бело-золотой гамме. Эти оттенки идеально сочетаются и создают роскошный минимализм.

Белоснежный декор вызывает ассоциации со снегом и визуально расширяет пространство, поэтому подойдет даже для небольших квартир.

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль остается в тренде последние несколько лет. Он сочетает в себе холодные и яркие оттенки и предполагает полное отсутствие вычурности и пышности.

Пусть доминирующим оттенком станет светло-серый, молочный или белый. Гирлянду для елки выберите в одном оттенке, ни в коем случае не разноцветную. Красивые стеклянные шары отложите до следующего года, а в этот раз повесьте на елку игрушки из натуральных материалов – дерева, пряжи, бумаги – сделанные своими руками. В скандинавском интерьере хорошо будут смотреться вязаные носки для подарков, свечи и фигурки оленей.

Ретро-стиль

Создать ретро-интерьер очень легко – загляните в кладовую, и вы обязательно найдете старые елочные украшения, свои детские игрушки, мамину посуду и даже шерстяной бабушкин плед. Все эти предметы выглядят очень колоритно и напоминают о счастливом детстве.

Модерн

Удачная идея для современных квартир – создать новогодний интерьер в стиле модерн. Он предполагает сочетания разных материалов и фактур. Выбирайте спокойные цвета – желтый, бежевый, темно-зеленый, серый. Оригинально смотрятся подсвеченные гирляндой детали и предметы мебели. А вместо елки можно использовать вазон с экзотическим растением.

Еще несколько идей новогоднего интерьера в фото

В заключение отметим, что астрологи не рекомендуют в Новый год надевать одежду или украшать дом в красных тонах. Это может разозлить белого металлического Быка. Какие выбирать цвета для встречи Нового года – смотрите на Фактах ICTV.