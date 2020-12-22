Как стать лидером – советы психолога

Благие намерения родителей могли негативно сказаться на вашей уверенности, но вы можете с этим справиться.

Вы, наверное, замечали, как некоторые из ваших коллег легко занимают руководящие должности. Они уверенно раздают другим указания, с удовольствием справляются с большим объемом обязанностей.

Другим, наоборот, очень дискомфортно в роли шефа.

Если вы принадлежите к последней группе, задумайтесь, почему от одной только мысли о том, чтобы стать руководителем, вас сковывает страх?

Конечно, во многом это зависит от генетической предрасположенности. Если ваши родители застенчивы, то есть все шансы, что такими будете и вы.

Но это еще не все. Все чаще психологи говорят о том, насколько важен опыт ранней жизни. И ключевым здесь является то, как родители вели себя с вами.

Если они чрезмерно вас опекали, это могло значительно сократить ваши шансы стать лидером в будущем.

Простым языком тех, кому присущ такой тип воспитания, называют родителями-вертолетами, то есть это те родители, которые всегда кружат рядом, нужно это или нет.

Ваши родители, вероятно, делали это с благими намерениями, чтобы быть уверенными, что с вами не случится ничего плохого.

– К сожалению, нечаянно родители могли нанести вам вред. В частности, сделать вас менее уверенными в себе и менее способными к преодолению трудностей, – отмечает клинический психолог частной практики и приглашенный профессор Квинслендского технологического университета доктор Джудит Локк.

Ради исследования на тему вертолетного воспитания Локк опросила специалистов по отцовству, в частности психологов и школьных советников.

Результаты опроса свидетельствуют, что родители, которые придерживаются этого принципа воспитания, чрезвычайно чутки к ребенку и, вместе с тем, нетребовательны в одних ситуациях и слишком требовательны в других.

Так, например, родители-вертолеты могут чрезмерно защищать ребенка и считать, что их чадо всегда право. Они пытаются сделать все для своего ребенка вместо того, чтобы дать ему самому справиться с задачей.

В то же время этот тип родителей может быть слишком требовательным: они слишком много ожидают от ребенка, загружают его график и в то же время рассчитывают, что ребенок будет их другом и всегда открытым к общению.

Контроль и чрезмерное давление

Тот факт, что чрезмерная опека может подавить лидерские качества ребенка, исследовали психологи из Китая. Они опросили почти 1,5 тыс. 14-летних подростков из 13 школ Пекина.

Сначала они выяснили, считают ли лидерами тех, кто принимал участие в исследовании, сверстники, учителя и родители. Затем проанализировали, участвовали ли опрошенные в школьном самоуправлении.

Также подростки должны были подтвердить или опровергнуть такие утверждения:

Мои родители контролировали каждое мое движение, когда я рос (росла).

Мои родители часто вмешивались для того, чтобы решить мои жизненные проблемы.

Кроме того, ученики принимали участие в викторинах, с помощью которых можно было определить их самооценку и то, насколько уверенно они чувствуют себя в роли лидера.

Проанализировав, в каких семьях растут дети и их оценки, психологи заметили четкую закономерность: чем больше родители защищали своих детей, тем меньше окружающие их воспринимали как потенциальных лидеров, и тем меньше было шансов, что этим детям достанутся руководящие роли.

В результате дети родителей-вертолетов обычно имели более низкую самооценку и меньше лидерских качеств.

Таким образом, китайские психологи заявили, что их результаты подтверждают мнение о том, что слишком много добра не всегда на пользу.

Так же, как развитию ребенка вредит отсутствие надлежащего родительского присутствия, негативно влияет на психосоциальное развитие и гиперопека. Такое поведение родителей ограничивает самостоятельность ребенка и умение решать свои проблемы.

По причине чрезмерного внимания со стороны родителей детям кажется, что они несамостоятельны, поскольку родители не позволяют им заботиться о себе, не говоря уже о других.

Вместе с тем, психологи отмечают, что их выводы следует интерпретировать осторожно, поскольку исследование посредством наблюдения не доказывает, что у детей родителей-вертолетов не хватает лидерских способностей.

По их мнению, в ходе исследования подростки с низкой самооценкой, вспоминая о поведении родителей, вполне вероятно негативно отзывались о действиях родителей, чтобы передать свои чувства в тот момент.

Однако эти результаты тождественны с другими исследованиями-наблюдениями на тему пагубного влияния на детей чрезмерной опеки родителей.

Например, психологи университета штата Флорида опросили почти 500 студентов и обнаружили, что дети родителей-вертолетов были менее уверены в собственных силах.

Опросы в университете Майами имели похожи результаты: те, кто воспитывался родителями-вертолетами, как правило, имели больше эмоциональных проблем и им было сложно принимать решения.

Ваше лидерское будущее

Если вам знакомо описание родителей-вертолетов, это вовсе не свидетельствует, что вы никогда не будете лидером либо не будет иметь таких качеств.

Во-первых, помните, что подход ваших родителей, вероятно, был доброжелательным, хоть от чувства обиды пользы не будет. Сейчас вы можете все контролировать, и сформировать любые черты и настроения когда угодно.

Джудит Локк, которая также является автором книги Ребенок-бонсай (книга о воспитании детей, которая помогает родителям развивать потенциал своего ребенка без гиперопеки), рекомендует начинать больше контролировать собственную жизнь, в том числе финансовую независимость, если это возможно, и избегать соблазна позвонить родителям каждый раз, когда возникают проблемы.

– У многих из вас есть родители, которым хочется активно участвовать в вашей жизни. Однако найдите способ управлять собственной жизнью и вы забудете о привычке полагаться на своих родителей, – говорит она.

Конечно, следуя этим правилам, вы не превратитесь в лидера, но это поможет вам стать более независимыми и вам будет удобнее принимать самостоятельные решения. А это обязательно поможет вам, если в вашей карьере появится возможность для лидерства.

Вы также можете применить эти изменения на работе. В частности, стараться быть более открытыми для критики и активно искать обратную связь.

– Моя работа показывает, что тех, кого чрезмерно защищали, часто чрезмерно оценивают, что мешает им справиться с конструктивной критикой. Для того, чтобы видеть изменения к лучшему, надо быть открытыми для советов ради достижения прогресса, – убеждена Локк.

По ее словам, это не произойдет за одну ночь, но вы заметите, как постепенно станете более уверенными и даже начнете видеть себя потенциальным боссом.

Кстати, Новый год – отличное время для того, чтобы начать меняться. Факты ICTV предлагают ознакомиться с 10 советами, как можно изменить свою жизнь в новом году.

Источник: BBC