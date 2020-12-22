Как правильно загадать желание на Новый год 2021

Скоро наступит долгожданный Новый год 2021. Он пройдет под знаком белого металлического Быка и, по прогнозам астрологов, принесет много позитивных изменений.
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Как правильно загадать ваши заветные желания на Новый год, чтобы они сбылись – читайте в материале Фактов ICTV. Мы предлагаем десять лучших способов, которые работают.
10 лучших способов загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось
- Возьмите карандаш и лист бумаги. В последние секунды уходящего года напишите заветное желание и сожгите лист. Пепел растворите в бокале шампанского и выпейте его. Если успеете так загадать желание до наступления Нового года, оно сбудется.
- Когда гости допьют шампанское, положите листок с желанием в пустую бутылку, закупорьте ее и отправьте в шкаф. Обязательно визуализируйте мечты, например, представляйте, как возвращаетесь в новый дом, если мечтаете о покупке квартиры. Многие, кто пробовал такой способ, говорят, что все сбывается!
- Когда отправитесь спать в новогоднюю ночь, напишите на двенадцати листах двенадцать заветных желаний. Утром 1 января, сразу как проснетесь, вытащите одну бумажку. То, что там написано, обязательно сбудется в 2021 году.
- В последние секунды уходящего года зажгите бенгальский огонек и в эту секунду загадайте желание. Искорки словно распылят вашу сокровенную мечту для ее скорейшего осуществления.
- Выберите красивую новогоднюю открытку и напишите ваше желание. Если вы, например, мечтаете посетить Азию, можно взять открытку с изображением одной из азиатских стран. Сохраните эту открытку как талисман или пошлите ее в Лапландию Санта-Клаусу.
- Сделайте визуальное воплощение вашего желания. Если мечтаете о новой машине, изготовьте красивые картинки с изображением этого авто. Если хотите выйти замуж, оденьте куклу в костюм невесты. Этими атрибутами украсьте дом. Визуализируя наши желания на Новый год, мы приближаем их исполнение.
- Выберите самую красивую новогоднюю свечу. В полночь зажгите пламя и над ним проговорите желание, словно посылая свои мысли Вселенной. Оставьте свечу гореть на всю ночь. Если она догорит до конца, желание исполнится.
- Считается, что полночь – это особый момент, наполненный магической силой и космической энергией. Встаньте на стул ровно в двенадцать часов и мысленно представьте, как ваше желание исполнилось. Чем лучше вы визуализируете свою мечту, тем больше шансов, что она сбудется.
- Этот способ загадать желание на Новый год подойдет рукодельницам. Вышейте на салфетке или праздничном платье ваше желание. Достаточно сделать несколько стежков с рисунком или словами. В полночь возьмите вышивку в руку и произнесите желание вслух. Как только часы пробьют двенадцать, запейте шампанским.
- Используйте новогоднюю елку, чтобы загадать желание. Напишите его на бумаге и спрячьте в коробочку. Повесьте ее на елку. За несколько минут до Нового года снимите коробочку, возьмите ее в левую руку и проговорите: Коробочка, хранишь ты мою тайну, и это неслучайно, пускай мое желание станет реальностью. Когда часы пробью двенадцать, достаньте листок с желанием, выбросьте его в форточку, а саму коробочку повесьте обратно на елку.
Чтобы порадовать ваших родных, друзей и близких в новогоднюю ночь, подготовьте подарки. Креативные идеи – в материале Фактов ICTV.