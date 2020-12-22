Сатурн и Юпитер 21 декабря подошли на ночном небосклоне друг к другу настолько близко, что для земного наблюдателя выглядели одной яркой звездой.

Визуальное слияния Юпитера и Сатурна началось в самую длинную ночь года. Если погода будет ясной, его можно наблюдать у линии горизонта в юго-западной части неба.

Сближение продлится пять дней. Это явление особое том, что эти планеты последний раз сходились около 800 лет назад.

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Существует теория, что именно слияние Сатурна и Юпитера описано в Новом завете, как Вифлеемская звезда.

Онлайн-трансляцию можно посмотреть на YouTube.

Соединение планет Юпитер и Сатурн 2020 совпадает с днем ​​зимнего солнцестояния.

Чего ждать от соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 года, и какой знак зодиака может готовиться к волне успеха и новых возможностей после зимнего солнцестояния.