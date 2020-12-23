День ангела Ангелины празднуют 23 декабря. А вообще обладательницы имени Ангелина празднуют свои именины несколько раз за год: 14 июня, 12 августа и 23 декабря.

Имя Ангелина происходит от греческого мужского имени Ангелиус. В переводе оно означает подобная ангелу.

По характеру Ангелины упрямы и очень горды. Они чрезвычайно самостоятельны, поэтому не любят когда им указывают, что и как нужно делать. Девушки с этим именем — настоящие борцы за правду. Их очень трудно убедить в чем-то, ведь Ангелины никогда не отказываются от своих идеалов.

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Если в вашем окружении есть коллега или подруга с таким именем, не забудьте поздравить ее с праздником. Для этого Факты ICTV подготовили оригинальные открытки и лучшие поздравления в прозе и СМС.

СМС-поздравления с Днем ангела Ангелины

***

Тебе не может в жизни не везти,

Ты стойка, как в море островок.

А мы хотим лишь радость принести

Читая этот клевый поздравок.

Не забывай — живем один лишь раз!

Пусть будет жизнь твоя, реально, как малина!

Здоровья, счастья много-много раз,

И множество везения, Ангелина.

***

Твое имя словно с неба,

Значит ангельская ты.

В мирном сердце рая нега

Благодатной красоты.

В именины поздравляем

Мы, Анжелочка, тебя!

От души от всей желаем

На земле прожить не зря.

***

Твой характер — как благодать,

Твоё имя с небес слетело.

Нам приятно тебя поздравлять,

Наша ангельская Анжела!

Нам приятно тебе пожелать

Оставаться такой же красивой,

О печальном не вспоминать,

Быть любимой, счастливой и милой!

***

Дорогая Ангелина,

Словно чудная картина,

Будь всегда такой же милой,

Чтобы жизнь тебя любила.

Никогда не огорчайся,

Всем рассветам улыбайся,

Словно сказочный цветок,

Расцветай, наш ангелок!

***

Ангелина, с днем прекрасным,

Пусть сияет небо ясно,

Солнце нежно согревает,

Твой путь лучами освещает!

Пусть же ангелы хранят,

От невзгод и защитят,

Чтоб судьба тебя любила,

И от злого охранила.



***

Ангелина, поздравляю тебя с праздником! Желаю море вдохновения и сказочных впечатлений! Превосходного самочувствия, заряда сил и позитивной энергии. Будь всегда красива, легка и счастлива! Улыбайся, наслаждайся жизнью, и пусть всегда и все у тебя получается!

***

Ангелина, я тебя от всей души поздравляю и хочу пожелать самых ярких жизненных красок, а еще оптимизма и энтузиазма для достижения великих целей и успехов. Желаю отличного здоровья и всегда чудесного настроения.



***

Поздравления в картинках с Днем ангела Ангелины

Календарь праздников на январь

В календаре праздников на январь 2021 много религиозных и профессиональных праздников. 6 января украинцы будут праздновать Сочельник, а 7 января — Рождество Христово. 19 января по православному календарю отмечают Крещение Господне.