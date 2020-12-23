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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

День ангела Ангелины: значение имени, поздравления в СМС, прозе и картинках

День ангела Ангелины празднуют 23 декабря. А вообще обладательницы имени Ангелина празднуют свои именины несколько раз за год: 14 июня, 12 августа и 23 декабря.

Имя Ангелина происходит от греческого мужского имени Ангелиус. В переводе оно означает подобная ангелу.

По характеру Ангелины упрямы и очень горды. Они чрезвычайно самостоятельны, поэтому не любят когда им указывают, что и как нужно делать. Девушки с этим именем — настоящие борцы за правду. Их очень трудно убедить в чем-то, ведь Ангелины никогда не отказываются от своих идеалов.

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Если в вашем окружении есть коллега или подруга с таким именем, не забудьте поздравить ее с  праздником. Для этого Факты ICTV подготовили оригинальные открытки и лучшие поздравления в прозе и СМС.

СМС-поздравления с Днем ангела Ангелины

***

Тебе не может в жизни не везти,
Ты стойка, как в море островок.
А мы хотим лишь радость принести
Читая этот клевый поздравок.

Не забывай — живем один лишь раз!
Пусть будет жизнь твоя, реально, как малина!
Здоровья, счастья много-много раз,
И множество везения, Ангелина.

***

Твое имя словно с неба,
Значит ангельская ты.
В мирном сердце рая нега
Благодатной красоты.
В именины поздравляем
Мы, Анжелочка, тебя!
От души от всей желаем
На земле прожить не зря.

***

Твой характер — как благодать,
Твоё имя с небес слетело.
Нам приятно тебя поздравлять,
Наша ангельская Анжела!
Нам приятно тебе пожелать
Оставаться такой же красивой,
О печальном не вспоминать,
Быть любимой, счастливой и милой!

***

Дорогая Ангелина,
Словно чудная картина,
Будь всегда такой же милой,
Чтобы жизнь тебя любила.

Никогда не огорчайся,
Всем рассветам улыбайся,
Словно сказочный цветок,
Расцветай, наш ангелок!

***

Ангелина, с днем прекрасным,
Пусть сияет небо ясно,
Солнце нежно согревает,
Твой путь лучами освещает!

Пусть же ангелы хранят,
От невзгод и защитят,
Чтоб судьба тебя любила,
И от злого охранила.

***

Ангелина, поздравляю тебя с праздником! Желаю море вдохновения и сказочных впечатлений! Превосходного самочувствия, заряда сил и позитивной энергии. Будь всегда красива, легка и счастлива! Улыбайся, наслаждайся жизнью, и пусть всегда и все у тебя получается!

***

Ангелина, я тебя от всей души поздравляю и хочу пожелать самых ярких жизненных красок, а еще оптимизма и энтузиазма для достижения великих целей и успехов. Желаю отличного здоровья и всегда чудесного настроения.

***

Поздравления в картинках с Днем ангела Ангелины

день ангела

день ангела

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