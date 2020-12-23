День ангела Татьяны празднуют несколько раз в году, в том числе 23 декабря. Значение имени Татьяна трактуют по-разному. По одной из версий, оно происходит от древнеримского имени Татий. По другой — от греческого слова Тату, что в переводе означает приказывать, назначать.

Женщины с таким именем обычно отличаются эмоциональностью, лидерскими качествами и принципиальностью. В компании Татьяна чувствует себя свободно, а также не любит однообразия.

Лучшие поздравления в прозе с Днем ангела Татьяны

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В День ангела хочу пожелать тебе, Таня, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Желаю в День Татьяны большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес.

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Поздравляю с Днем ангела Татьяны! Желаю всегда хорошего настроения, вдохновения, успехов во всех начинаниях и любви.

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Татьяна, пусть в твоей жизни будет больше ярких моментов, тепла, любви и милосердия. Пусть каждый день приносит положительные эмоции, а рядом будут лучшие люди! С Днем ангела, дорогая!

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В мире стало бы больше добра, счастья, тепла, улыбок, любви, красоты, если бы в нем было больше таких замечательных, милых и нежных людей, как ты, Татьяна. С праздником тебя, с именинами!

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Поздравления с Днем ангела Татьяны в картинках

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