Погода зимой 2021 года ожидается теплее, чем обычно. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она отметила, что лето закончилось в конце сентября, однако украинцев ожидает теплая зима.

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По словам Адаменко, вероятность того, что зима будет очень морозной, составляет менее 10%.

— Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга, — добавила она.

Адаменко напомнила, что согласно отчетам метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Повышение среднегодовой температуры воздуха в стране опережает эти же цифры в мире.

По словам специалиста, это происходит из-за географического расположения Украины.

Погода на 2021 в мире

Синоптики дали прогноз погоду в мире на 2021. По словам специалистов, новый год будет немного прохладнее, но несмотря на это оставаться одним из самых теплых. В 2021 году будет на 1 ° C теплее, чем регистрировали в доиндустриальную эпоху.

Подробный прогноз погоды на 2021 год в мире смотрите на Фактах ICTV.