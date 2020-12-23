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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Мины Красноречивого: какой праздник сегодня, 23 декабря

Важный праздник 23 мая в христиан восточного обряда — это день Мины Красноречивого.

О великомученике Мине известно не так много, однако сохранились сведения, что святой обладал целительскими способностями.

В частности, молитва к Мине Красноречивому помогает бороться с болезнями зрения.

23 декабря 2020 — какой сегодня праздник, приметы и запреты

Именины 23 декабря

День ангела 23 декабря празднуют Мина, Евгений, Иван, Ангелина, Виктория, Степан, Фома.

Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020

23 декабря — приметы

  • Если на Мины 23 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.
  • Сухая и ветреная погода 23 декабря означает засушливое лето следующего года.
  • Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.
  • Снегопад 23 декабря будет означать неурожайный год.

Что нельзя делать 23 декабря

  • На великомученика Мины Златоустого нельзя врать, поскольку все слова могут обернуться против вас.
  • Если 23 декабря во время разговора прикусывается язык — лучше не обсуждать эту тему.

Церковные праздники — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.

Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.

Кроме праздников, в материале Фактов собран перечень всех постов и поминальных дней в 2020.

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