23 декабря 2020 — какой сегодня праздник, приметы и запреты

Важный праздник 23 мая в христиан восточного обряда — это день Мины Красноречивого.

О великомученике Мине известно не так много, однако сохранились сведения, что святой обладал целительскими способностями.

В частности, молитва к Мине Красноречивому помогает бороться с болезнями зрения.

Именины 23 декабря

День ангела 23 декабря празднуют Мина, Евгений, Иван, Ангелина, Виктория, Степан, Фома.

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23 декабря — приметы

Если на Мины 23 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.

Сухая и ветреная погода 23 декабря означает засушливое лето следующего года.

Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.

Снегопад 23 декабря будет означать неурожайный год.

Что нельзя делать 23 декабря

На великомученика Мины Златоустого нельзя врать, поскольку все слова могут обернуться против вас.

Если 23 декабря во время разговора прикусывается язык — лучше не обсуждать эту тему.

Церковные праздники — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.

Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.

Кроме праздников, в материале Фактов собран перечень всех постов и поминальных дней в 2020.