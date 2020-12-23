23 декабря 2020 — какой сегодня праздник, приметы и запреты

Важный праздник 23 мая в христиан восточного обряда — это день Мины Красноречивого.
О великомученике Мине известно не так много, однако сохранились сведения, что святой обладал целительскими способностями.
В частности, молитва к Мине Красноречивому помогает бороться с болезнями зрения.
Именины 23 декабря
День ангела 23 декабря празднуют Мина, Евгений, Иван, Ангелина, Виктория, Степан, Фома.
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23 декабря — приметы
- Если на Мины 23 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.
- Сухая и ветреная погода 23 декабря означает засушливое лето следующего года.
- Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.
- Снегопад 23 декабря будет означать неурожайный год.
Что нельзя делать 23 декабря
- На великомученика Мины Златоустого нельзя врать, поскольку все слова могут обернуться против вас.
- Если 23 декабря во время разговора прикусывается язык — лучше не обсуждать эту тему.
Церковные праздники — календарь на 2020 год
Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.
Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.
Кроме праздников, в материале Фактов собран перечень всех постов и поминальных дней в 2020.